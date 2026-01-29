藤本美貴、仕事前に完成させた豪華夕食公開「忙しいのにすごすぎる」「理想の夜ご飯」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/01/29】タレントの藤本美貴が1月29日、自身のInstagramを更新。仕事前に完成させた夜ご飯を公開し、反響を呼んでいる。
◆藤本美貴、仕事前に仕上げた夜ご飯を公開
藤本は「夜ご飯完成」とつづり、食卓に並んだ手料理を披露。刺身に春巻き、炒め物など色鮮やかな4品のおかずが並び「これと子供が大好きなワカメスープ あとは昨日の残り物を少しだすよ」と、さらにおかずを添えることを続けている。最後は「お仕事行って来まーす」と締めくくり、仕事前の時間に用意した夕食であることを明かしている。
◆藤本美貴の投稿に反響
この投稿には「家庭的」「忙しいのにすごすぎる」「参考になる」「美味しそう」「理想の夜ご飯」「尊敬」「仕事前に揚げ物すごい」などの反響が寄せられている。
藤本は、2009年にお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】