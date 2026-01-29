1児の母・木村文乃、久々の干物料理を披露 家族3人のお米量も明かす「盛り付けが美しい」「お店みたい」
【モデルプレス＝2026/01/29】女優の木村文乃が1月29日、自身のInstagramを更新。干物料理を披露し、注目を集めている。
【写真】1児の母・38歳女優「お店みたい」久々の干物料理
木村は「久々の干物〜焼いてるときにグリルからあがる香りが北海道を思わせてくれるところからもう好き」とつづり、食卓に並んだ手料理を投稿。ホッケの干物を中心に、ナスの豚巻きしょうが焼き風、キャベツサラダ、ブロッコリーとたまごのツナマヨ和え、白菜とわかめのみそ汁、めかぶ、寝かせ玄米ご飯など、色鮮やかで多品目な献立を披露している。
また、ストーリーズでは、夫のダイエット宣言に触れ、自身が普段食べているお米の量について「70g前後」と明かしている。
この投稿には「料理上手」「丁寧な食卓」「なんて素敵な食卓」「バランスが素晴らしい」「見ているだけで落ち着く」「干物が美味しそう」「盛り付けが美しい」「お店みたい」などの反響が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
