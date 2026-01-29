“大型新人”ALPHA DRIVE ONE、海外ファッション誌のデジタルカバーに登場！K-POPアーティスト初の抜擢

オーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した新人ボーイズグループALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が、海外ファッション誌のデジタルカバーを飾った。

ALPHA DRIVE ONE（ALD1）は、K-POPアーティストとして初めてファッション誌『Madame FIGARO Hong Kong』のデジタルカバーを飾り、圧倒的なオーラを発揮した。

【写真】ALPHA DRIVE ONE、デビュー後初！ファッション誌に登場

公開されたカットで彼らは、爽やかなビジュアルを武器に、クラシックな装いからデニムスタイリングまで多彩に着こなし、カジュアルな魅力とラグジュアリーな魅力を同時に披露した。中でもクラシックなスタイリングは、彼らのスタイリッシュな一面をより際立たせ、ファッションアイコンとしての存在感を印象づけた。

（写真＝『Madame FIGARO Hong Kong』）

撮影とあわせて行われたインタビューでは、『BOYS II PLANET』（Mnet）出演時代のことや、デビューアルバム『EUPHORIA』について、そして今後K-POPシーンにどんな記憶を残したいかについて語った。

（写真＝『Madame FIGARO Hong Kong』）

リーダーのリオは「ALPHA DRIVE ONEが一つの時代にポジティブな影響を与えられるなら、小さな響きでも意味がある」とし、「その挑戦を共に成し遂げるために、8人が一つのチームとして集まった」と力強い抱負を明かした。

ジュンソは、『BOYS II PLANET』でマスターからかけられた成長への評価や、「長く活躍できそうだ」という言葉が今も心に残っていると語り、デビューの実感をにじませた。ゴヌは、デビュー準備期間中に最も心に残った応援メッセージとして「幸せでいてほしい」を挙げ、その想いに改めて感謝を伝えた。

メンバーたちは、今回の活動を通じて達成したいグループとしての目標についても言及。アルノは「ALPHA DRIVE ONEにとって“頂点”とは無限を意味する」と語り、「良い音楽とポジティブな影響力を届けるアーティストになりたい」と目標を明かした。サンウォンは「世の中に絶えず新しい問いを投げかけ、意味を与えられるチームでありたい」と話し、新人らしい情熱の中に成熟した姿勢を見せた。

シンロンは、「ALPHA DRIVE ONEのすべてのステージが悔いなく輝けるよう、最善を尽くしたい」とチームへの愛情を込めて語った。サンヒョンは「K-POPにおいて一つの象徴となるグループになりたい」と述べ、グループとして残したい意味を明確にした。アンシンは、メンバー同士が互いを大切にするようになった宿舎生活に触れ、より強固になったチームワークを伝え、温かな雰囲気を添えた。

なお、ALPHA DRIVE ONEは今後も多彩な活動を通じて、世界中のK-POPファンとの積極的な交流を続けていく予定だ。

（記事提供＝OSEN）