当時から「デートではないか」と話題、熱愛公認で“答え合わせ”に　韓国若手女優の甘〜い投稿が再注目

女優シン・ウンスと俳優ユ・ソンホが交際を認めたことで、シン・ウンスが以前に公開していたSNS投稿があらためて注目を集めている。

シン・ウンスは昨年11月11日、自身のSNSに特別なコメントを添えず、複数の写真と動画を投稿した。

公開された投稿には、デザートの上にハート型のろうそくが立てられた様子が写っており、目を引いた。続く写真では、帽子を深くかぶり、両手でハートの形を作っている姿も捉えられている。

特にデザートの写真では、ケーキや皿の中央にハートのろうそくが置かれており、誰かと記念日を過ごしたのではないかという推測を呼んだ。別の写真では、室内でカメラに向かって手でハートを作る様子が写され、甘い雰囲気を漂わせている。

さらにシン・ウンスは、落ち葉が敷き詰められた道を歩く風景を動画でも共有。静かな散策路を誰かと一緒に歩いているかのような雰囲気に、投稿当時から「デートではないか」「誰かと一緒にいる感じがする」といったコメントが寄せられ、関心を集めていた。

こうした投稿は、その後に伝えられた交際報道と重なり、再び話題となっている。

1月29日、両者の所属事務所は『OSEN』に対し、「2人が交際中であることは事実で、昨年末から約3カ月間、関係を続けている」と公式に明らかにした。知人同士の集まりを通じて自然に縁を結び、好意をもとに恋人関係へと発展したという。

シン・ウンスは映画『隠された時間』でデビューした後、ドラマ『青い海の伝説』『ドドソソララソ』『最愛の敵〜王たる宿命〜』『模範家族』『輝くウォーターメロン〜僕らをつなぐ恋うた〜』などに出演し、着実にフィルモグラフィーを積み重ねてきた。

ユ・ソンホもオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン2をきっかけに俳優へ転向し、『シュルプ』『烈女パク氏契約結婚伝』『労務士ノ・ムジン』などに出演。現在はバラエティ番組『1泊2日』のレギュラーメンバーとして活躍している。

交際を認めた後、過去のSNSに見られた甘い雰囲気まで再び注目を集め、2人の初々しい恋愛に関心が高まっている。

◇ユ・ソンホ プロフィール

2002年1月28日生まれ。2017年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン2に出演し、練習期間が短い“ひよこ練習生”として親しまれた。端正な顔立ちと愛嬌、そして高身長というビジュアルで人気を集めるが、最終順位17位という結果で惜しくもデビューを逃した。2017年からウェブドラマに出演。2018年にドラマ『ボクスが帰ってきた』で地上波デビューを果たし、俳優として活動している。