こうちeyeでは、衆院選・高知県内2つの小選挙区に立候補した候補者に、選挙の争点となる政策課題についての考えを聞きました。2回目の1月29日は「経済政策」です。



エネルギー価格の高騰やコメの価格上昇などあらゆる物の値段が高止まりし、私たちの生活は苦しい状況が続いています。一方で、2025年末、ガソリンの暫定税率が廃止され、小売価格は目に見えて安い価格となりました。消費減税の議論を含め、生活と直結する国の経済政策は今回の選挙の大きな争点です。





県内2つの小選挙区の候補者は経済政策について、どう考えているのでしょうか。高知1区に立候補しているのは、届け出順に、参政党の新人・金城幹泰氏、自民党の前の議員・中谷 元氏、中道改革連合の新人・田所裕介氏の3人です。■金城氏「消費税というのは法律上も実務上も、事業者が払っているんですね。われわれ消費者は、消費税を1円も払っていません。消費減税を行うと、事業者が使えるお金が増えるんですね。増えたお金を価格転嫁に回すのではなくて、従業員の賃金に回してもらいたいんですね。そうすると国民の使えるお金が増えて社会に需要が生まれます。そうなると、企業は投資を行って生産性をあげられるようになります。それがまた企業の売上につながって、従業員の賃金に還元されると、これが通常のインフレの状態になりますので、日本経済を通常のインフレにもっていくということが、重要だと考えています」■中谷氏「ガソリン・軽油を値下げし、また電気代ガス代への支援、子育て応援手当など、一世帯年間8万円の支給をいたしました。医療介護では、医療従事者と連携をし現場の人々の賃上げを支援をいたします。そして農林水産業では、生産コストで、価格に転嫁できる食料システムが、4月から施行されますけれども、生産にかかった費用が正当に評価される仕組みを作ります。そして産業においては、IT・半導体・防災・国土強靭化、これの財政支援によって生産・雇用を増やすように全力で取り組んでまいります」■田所氏「まず、私たちの生活に直結するこの食料品の消費税、現在の8％から0％に引き下げます。消費税はすべての人に関わる税であり、即効性も見込めます。財源についてもしっかりと担保をします。また、所得税額から一定額を差し引く、税額控除と給付を組み合わせた制度であります、給付付税額控除の早期導入を目指して参ります。それにより中間層・低所得者層の手取りを増やす、そして賃上げを目指して参ります。ただ中小零細企業において、必ずしも容易ではないため、中小企業への支援を進めて参ります」高知2区に立候補しているのは、届け出順に、共産党の新人・浜川百合子氏、自民党の前の議員・尾粼正直氏、国民民主党の新人・前田 強氏の3人です。■浜川氏「物価高騰対策の要は消費税の減税です。わたしたちの家計消費は日本経済の5割を占めています。ここを温める、中小零細企業の賃上げ支援や、県民所得の17％を担う年金の引き上げが必要です。 大企業が史上最高の利益をあげ、空前の株高で富裕層に富が集中する一方、わたしたちには、あすの暮らしが見えない不安や格差が広がっています。大企業・富裕層の儲けにきちんと課税をして暮らしにまわす。自民党政治の抜本的改革が必要です」■尾粼氏「3点あると思っています。第一に、2025年までに高市内閣が作り上げた総合経済対策、これをしっかり執行することだと思っています。食費の支援、そして電気ガス代の支援、ガソリン代の値下げ、さらに言えば子育て応援、さまざまなメニューが入っています。これをしっかり執行することが大事だと思います。第2点目、中低所得者の負担軽減、税と社会保険料の負担軽減が非常に大事だと思っています。そのために消費税について、飲食料品にかかる消費税を2年間0％にすること。そして続いて、給付付税額控除を導入すること、このことについてしっかり検討を加速したいと思います。3点目、なんといっても経済を強くすることが大事です。しっかりとした経済成長戦略を作り上げたいと思っております」■前田氏「物価が高くなれば、税収を低くするのは当たり前のことだと思います。しかし、この日本ではコロナ禍でさえも消費税の減税を実施しないまま、物価は上がり続けて参りました。その結果、日本の税収は過去最高額を更新し続け、使い残した予算も多額に上ります。政治の役割とは、国を豊かにするのではなく、国民の暮らしを豊かにすることです。我々は、消費税を一律5％へと引き下げることによって、複数税率を解消しインボイス制度を廃止。個人事業主や小規模事業者の皆さまの手取りも増やします」今回の選挙では、自民党と日本維新の会の連立政権で過半数を確保できるのかどうかを最大の焦点に、消費税減税などの経済政策や安保3文書の改定といった安全保障政策の転換などが争点にあがっています。この国の針路を問う衆議院選挙は、2月8日に投開票されます。