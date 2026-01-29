ピメルのうそつき眉マスカラが定番化♡ふんわり眉で垢抜け

眉は顔の印象を左右する大切なパーツ。でも「濃くなりすぎる」「失敗しやすい」と悩む人も多いはず。そんな声に応えて誕生したのが、ピメルの「うそつき眉マスカラ」。美容系クリエイターありちゃんプロデュースのもと、SNSで話題を集め、ついに定番化が決定しました。とかすだけで自然に垢抜ける“うすふわ眉”は、毎日のメイクをもっと気軽に楽しませてくれます♡

眉メイクの悩みに寄り添う処方

眉マスカラ特有のムラやパリパリ感に着目し、“とかすだけ”で仕上がる設計を追求。コンシーラー効果で自眉の色を整えつつ、細かな丸型パウダーがふんわりとした質感を演出します。

眉の存在感をやさしくぼかし、のっぺり見えを防ぎながら抜け感のある表情に導いてくれます。

テクニカルブラシで失敗知らず

少し硬めで毛足の長いブラシを採用し、眉毛をとかしながら均一に塗布可能。地肌につきにくく、眉1本1本をしっかりキャッチします。

さらに、汗・水・皮脂・こすれに強いマルチプルーフ処方で、美しい仕上がりを長時間キープ。忙しい日でも安心して使える一本です。

なりたい印象で選べる3色展開

ピメルうそつき眉マスカラＭＢ／ピメルうそつき眉マスカラＮＢＲ／ピメルうそつき眉マスカラＤＲ

価格：各1,320円

定番化したマイルドベージュに加え、万能なナチュラルブラウン、ほんのり血色感を添える限定色ダスキーローズが登場。

保湿成分としてヒアルロン酸、パールエキス¹、ビタミンE²を配合し、眉メイクをしながらケアも叶えます。気分やメイクに合わせて選べるのが魅力です。

カラー：マイルドベージュ／ナチュラルブラウン／ダスキーローズ※限定色

※限定色ＤＲは一部企業先行発売2月20日/一般発売3月18日

*¹加水分解コンキオリン

*²トコフェロール

眉が変わると、私も変わる

ナチュラルなのにしっかり垢抜ける、ピメルのうそつき眉マスカラ。テクニックいらずで理想の眉が完成するから、メイク初心者にも心強い存在です。

毎日のメイクに取り入れるだけで、表情がやさしく洗練された印象に。自分らしい“うすふわ眉”で、新しい自分に出会ってみてはいかがでしょうか♪