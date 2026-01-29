中村倫也主演で、ボーイズグループ「NAZE」の奮闘を描くTBS系金曜ドラマ「DREAM STAGE」（後10・00）。第3話では、ついに最強のライバル「TORINNER（トリナー）」が来日し、物語は一気に緊迫感を増す。フレッシュな魅力あふれるNAZEのメンバーはもちろん、彼らを取り巻く豪華なキャスト陣からも目が離せない。

東京ガールズコレクション出演で一躍注目を浴びたNAZE。しかし、その活躍を快く思わない大手音楽事務所が動き出す。TORINNERが所属する事務所の画策により、NAZEの仕事は次々と白紙に。そんな中、TORINNERの絶対的センター・リョウ（岩瀬洋志）から、ライブへのゲスト出演という救いの手が差し伸べられる。だが、それはNAZEを叩き潰すための罠だった。アウェーのステージで罵詈雑言を浴びせられる”公開処刑”の危機に、NAZEは絶望の淵に立たされる。

「俺の仲間を馬鹿にするやつは許さない」――プロデューサー・吾妻潤（中村）の言葉は、果たして逆転の一手となるのか。手に汗握る展開になりそうだ。

新人であるNAZEのメンバーが瑞々しい演技を見せる一方、脇を固めるキャストの存在感が光る。特に、TORINNERのセンター・リョウを演じる岩瀬洋志のカリスマ性は圧巻だ。

岩瀬は昨年の「ViVi国宝級イケメンランキング」の下半期NEXT部門で堂々の1位に輝いた、今最も注目される若手俳優の一人だ。NAZEの前に立ちはだかる最大の壁として、納得の存在感を放っている。

そしてもう一つの見どころは、毎話登場する豪華なゲスト役者たちだ。第2話では、菜々緒、中条あやみ、佐野勇斗、高杉真宙、宮澤エマ、渋谷凪咲といった主役級の俳優や女優がサプライズ出演し、大きな話題を呼んだ。

そして第3話でもその豪華さは健在。女優の生見愛瑠や、映画「8番出口」で話題を集めた河内大和らが登場。さらに、TBSの人気情報番組「王様のブランチ」からLiLiCo、ニッチェらをはじめとするおなじみのメンバーが出演し、ドラマに華を添える。

劇中ではNAZEに厳しい言葉を投げかける役どころだったLiLiCoだが、撮影後には「DREAM STAGEが映画化されて（自身のコーナーで）紹介したい」「NAZEの飛躍を見届けたい」と語るほど、その魅力にすっかりハマっていたという。物語の展開はもちろん「次は誰が登場するのか？」とカメオ出演者を探すのも、このドラマならではの楽しみ方と言えるだろう。NAZEの運命、そして次なるサプライズゲストは誰なのか。今回も見逃せない。