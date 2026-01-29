夏を代表する植物の名前から、自分を磨くおしゃれな場所まで。共通点がなさそうな4つの言葉をつなぐ「ひらがな2文字」を当てるクイズです。ひらめき力を発揮して、1分以内の全問正解を目指しましょう。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、季節を感じる自然の言葉や日常的に耳にするカタカナ語などをミックスしました。頭を柔らかくして、空欄に入る共通の2文字を探してみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□がお
□□つき
へ□□ろん
とお□□

ヒント：夏休みの観察日記でおなじみのあの花が入っています

答えを見る






正解：あさ

正解は「あさ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あさ」を入れると、次のようになります。

・あさがお（朝顔）
・あさつき（浅葱）
・へあさろん（ヘアサロン）
・とおあさ（遠浅）

「朝顔」や薬味に使われる「浅葱」といった植物の言葉の中に、カタカナ語の「ヘアサロン」や、海の地形を表す「遠浅」が隠れていました。同じ「あさ」という響きでも、時間帯の「朝」や、深くないことを意味する「浅」など、漢字によって意味が広がるのが日本語の面白いところです。

