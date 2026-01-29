【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字は？ 夏の花や美容に関する言葉がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、季節を感じる自然の言葉や日常的に耳にするカタカナ語などをミックスしました。頭を柔らかくして、空欄に入る共通の2文字を探してみてください。
□□がお
□□つき
へ□□ろん
とお□□
ヒント：夏休みの観察日記でおなじみのあの花が入っています
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「あさ」を入れると、次のようになります。
・あさがお（朝顔）
・あさつき（浅葱）
・へあさろん（ヘアサロン）
・とおあさ（遠浅）
「朝顔」や薬味に使われる「浅葱」といった植物の言葉の中に、カタカナ語の「ヘアサロン」や、海の地形を表す「遠浅」が隠れていました。同じ「あさ」という響きでも、時間帯の「朝」や、深くないことを意味する「浅」など、漢字によって意味が広がるのが日本語の面白いところです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
