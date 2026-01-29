J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¢GK5¿ÍÂÎÀ©¤Î°Õ¿Þ¤Ï¡Ä¡©¡Ö³§¤µ¤ó¤â¤½¤¦»×¤ï¤ì¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¶¯²½Ã´Åö¤¬ÄÉ²ÃÊä¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï5Æü¤Î¿·ÂÎÀ©È¯É½²ñ¸å¤Ë3¿Í¤ÎÁª¼ê¤òÊä¶¯¤·¤¿¡£ÌøÅÄ¿ÌÀ¶¯²½Ã´Åö¤¬ÁÀ¤¤¤ä´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬GK¿Ø¤À¡£21Æü¤ËJ2¿·³ã¤«¤éÆ£ÅÄÏÂµ±¡Ê24¡Ë¡¢27Æü¤ËJ1¿å¸Í¤«¤é¾¾»³·òÂÀ¡Ê27¡Ë¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤òÈ¯É½¡£¥ª¥Õ¤Ë¥ª¥Ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¥ª¥Ó¥ó¥Ê¡Ê28¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ºòµ¨¤«¤éºßÀÒ¤¹¤ë¾®ÈªÍµÇÏ¡Ê24¡Ë¡¢¿û¾Â°ì¹¸¡Ê24¡Ë¤â²Ã¤¨¤ë¤È·×5¿Í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ÎGK¤ÏÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤ä2¼ïÅÐÏ¿¤ÎÁª¼ê¤ò½ü¤¯¤È3¡Á4¿Í¤Ç¡¢º£µ¨¤ÏÈ¾Ç¯´Ö¤ÎÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥«¥Ã¥×Àï¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤âÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£GK¿Ø¤«¤é¸Î¾ã¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÎ¥Ã¦¼Ô¤¬½Ð¤¿²ÄÇ½À¤¬¿äÂ¬¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÌøÅÄ¶¯²½Ã´Åö¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬³§¤µ¤ó¤â¤½¤¦»×¤ï¤ì¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·è¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈÝÄê¡£¡ÖÍýÁÛ¤Ï4¡¢5¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÆÃ¤Ë´ÆÆÄ¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤è¤ê¶¥Áè¤òÂ¥¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡Ê°ÜÀÒ¡Ë¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¸¡Æ¤¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌÀ³Î¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿¶ÑÇ¯Îð25¡¦4ºÐ¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¼é¸î¿À¸õÊä¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¾®Èª¤¬ºòµ¨¡¢¤¢¤ì¤À¤±¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¡¢°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¼è¤Ã¤¿¥ª¥Ó¤âGK¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤ÎÇ¯Îð¡£Æ£ÅÄ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¾¾»³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¤â¤Ã¤È·Ð¸³¤òÀÑ¤á¤Ð¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿û¾Â¤â´Þ¤á¤Æ³§¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¶¥Áè¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎFWÅÐÏ¿Áª¼ê¤ÎÁíÆÀÅÀ¤¬¡Ö9¡×¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¤Ï¡¢19ºÐ¤ÎÆ»ÏÆË¤ò³ÍÆÀ¡£J3·§ËÜ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢Áá¤¯¤«¤é¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤¿Â¸ºß¤À¡£¡Ö¥µ¥¤¥º¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¢¤Ã¤ÆÆ°¤±¤ë¡£¼éÈ÷¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸½Âå¤ÎFW¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤òÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï2027Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄ²÷¡Ê¿ÀÆàÀîÂç¡Ë¤¬Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï´ØÅì2Éô¥ê¡¼¥°½êÂ°¤Ê¤¬¤é¡¢2·î¤Î¥Ç¥ó¥½¡¼¥«¥Ã¥×¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç´ØÅìÁªÈ´A¤Î10ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë°ïºà¤À¡£Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¤ÎÊ¡ÅçÏÂµ£¤â´Þ¤á¡¢¼¡¡¹¤ÈÍË¾³ô¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌøÅÄ¶¯²½Ã´Åö¤Ï¡ÖJ1ÄêÃå¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤â¼è¤ê¡¢Ãæ°Ì¡¢¤Þ¤¿¾å°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢°ÂÆ£¤Î¤è¤¦¤ËÂåÉ½Áª¼ê¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£À®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤³¤ÎÁª¼ê¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¿°ÊÁ°¤È°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁª¼ê°éÀ®¤Ø¤Î¼ê±þ¤¨¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë