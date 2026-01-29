¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÈÅÅ·â¤ª¤á¤Ç¤¿º§¢Í27ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦°úÂà¡Ä45ºÐ¡¦¸µ½÷Í¥¡¢±ÝËÜ²ÃÆà»Ò¤µ¤óà¥É¥¢¥Ã¥×É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤ä¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¢¤ë¡×
¥í¥ó¥°¤Î´¬È±¤ÇÉ×¤È¡Ä¡Ö¼ã¤¤¡£45ºÐ¤Î´é¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Îº´¡¹ÌÚ¼ç¹À¤µ¤ó(57)¤ÎºÊ¤Ç¡¢¸µ½÷Í¥¤Î±ÝËÜ²ÃÆà»Ò¤µ¤ó(45)¤¬É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼Ö¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢¼ç¹À¤µ¤ó¤¬À¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëKeePer LABO ¤µ¤ó¤Çº£²ó¤â¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¹©¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢°¦¼Ö¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡Æ±»þ¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¾Ð´é¤Î±ÝËÜ¤µ¤ó¤Î¸åÊý¤ÇÉ×¤Îº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤¬¡Ö»Ü¹©Ãæ¡×¤Î´ÇÈÄ¤ò»ý¤Á¡¢¤Û¤Û¾Ð¤à»Ñ¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤¯ºÐ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¤Í¡£É×ÉØ±ßËþ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¼ã¤¤¡£45ºÐ¤Î´é¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤¤ä¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤ÀÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Í¡×¡ÖÂçËâ¿Í¤âÏ·¤±¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÝËÜ¤µ¤ó¤Ï1995Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö²È¤Ê¤»Ò2¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ò¤¤¤¸¤á¤ë¤ª¾îÍÍÌò¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÎàÆÇ¤Î¤¢¤ëáÈ¯¸À¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡¡¡±ÝËÜ¤µ¤ó¤Ï2004Ç¯4·î¤Ëº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤È¤ÎÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡¢Æ±Ç¯5·î¤Ë·ëº§¡£ÍâÇ¯6·î¤Ë¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¡¢07Ç¯7·î¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¡£ºòÇ¯4·î¡¢ABC¥Þ¡¼¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¡¼¥Ó¡¼¥·¡¼¡¦¥Þ¡¼¥È¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¤ËÁªÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£