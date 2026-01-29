″おっかなびっくり″ も楽しく！ 児童と地域の人が「だんご木飾り」 子どもたちの願いとは？（山形・河北町）
山形県河北町では、小学生と地域の人たちが毎年一緒に「だんご木づくり」を行っています。きょうも行われた恒例行事。あたたかい時間が流れていました。
【写真を見る】"おっかなびっくり" も楽しく！ 児童と地域の人が「だんご木飾り」 子どもたちの願いとは？（山形・河北町）
五穀豊穣や無病息災を願う小正月の伝統行事「だんご木飾り」。
河北町では、毎年溝延小学校の１年生の児童と地域の高齢者が一緒に「だんご木づくり」を行っています。
きょうは６人の児童が挑戦！まずは、赤と白のだんごの生地をころころと丸めていきます。
児童「楽しい。手のひらをちゃんと開いたらよくできる」
児童「もちもちする」
児童「保育園でやったことある」
地域の人「そっかそっか」
地域の人「上手～ばあちゃんの方が下手なんじゃないか」
■団子を鍋に投入！児童はおっかなびっくり
和やかに団子を丸めると・・・続いて、鍋に投入です！
地域の人「上手だな～お料理上手になるな～」
熱々のお湯におっかなびっくりの児童たちですが、教わりながら団子をゆでていきます。
そして。
大内希美アナウンサー「完成したお団子を手を伸ばして一生懸命さしていきます。どんなだんご木が完成するのでしょうか」
地域のおじいちゃん・おばあちゃんと一緒に、自由に、団子をミズキの枝にさしていきます。
最後に、児童たちの「願いの短冊」をつるすと・・・「だんご木」の完成です！
■児童たちの "願い" とは
児童「『溝延の人が元気に楽しく暮らせますように』って（書いた）」
児童「読んであげるね。『溝延小学校の人が元気に過ごせますように』あとね『家族のみんなが元気に楽しく暮らせますように』って書いた」
児童たちの言葉に、地域の人たちも笑顔に。
児童「（Ｑ何点満点？）１００点満点。飾りをつけるところが上手にできた」
児童「（Ｑ地域の人と一緒にできてどうだった？）楽しかった」
地域の人「元気もらえるね。きょうは２０も若くなった気がする」
年に一度の「だんご木づくり」は、溝延地区の子どもたちと地域の人とを繋ぐ特別な時間になっているようでした。