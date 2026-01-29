『クラッシュフィーバー』×『初音ミク』コラボが1/29より開催！ 期間中にゲームへのログインで『雪ミク』が貰える

　『雪ミク』も全員配布！ 『クラッシュフィーバー』×『初音ミク』コラボが1/29開幕。楽曲・ガチャ・クエストのフルボリューム

　iOS/Android向けRPG『クラッシュフィーバー』にて、2026年1月29日15時より、待望の『初音ミク』コラボレーションイベントがスタートします。
　今回の目玉は、期間中にログインするだけで入手できる「★6 氷塵の天女 雪ミク」。
　さらに、人気クリエイター『Adeliae』や『めろくる』によるコラボオリジナルスキル楽曲付きの『初音ミク』、『鏡音リン＆鏡音レン』が排出される限定ガチャの開催など、ファン必聴・必見の仕掛けが満載です。

　それだけではありません。イベントクエストでは『巡音ルカ』や『MEIKO』、『KAITO』といったお馴染みのバーチャルシンガーたちが勢揃い。
　報酬を集めることで『初音ミク＆鏡音リン』への進化適応も可能となるなど、やり込み要素も十分。
　2月12日までの期間限定開催となるため、このチャンスに電脳世界へ飛び込みましょう。

　『クラッシュフィーバー』×『初音ミク』コラボ開催！
　〜期間中ログインで『雪ミク』がもらえる！〜

　モバイルゲーム事業を行うワンダープラネット株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長CEO：常川友樹、東証グロース：証券コード4199、以下当社）は、iOS/Android端末向けに配信中の『クラッシュフィーバー』において、2026年1月29日(木)より、『クラッシュフィーバー』×『初音ミク』コラボを開催することをお知らせいたします。

　本コラボイベントでは期間限定のコラボガチャに『初音ミク』『鏡音リン＆鏡音レン』が登場！ガチャユニットにはコラボオリジナルスキル楽曲付き！さらにコラボ限定クエストに『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』が登場！

　【コラボ開催期間】2026年1月29日(木)15:00〜2026年2月12日(木)14:59

■ダウンロードはこちら

　App Store: https://apple.co/2TVUJ23
　Google Play: https://bit.ly/2TzvWR9

1.コラボ記念ログインボーナスを実施！

　期間中ログインで『雪ミク』がもらえる！

　★6 氷塵の天女 雪ミク

２.コラボ期間限定ガチャを開催！

　コラボ期間限定ガチャではsideAに『初音ミク』、sideBに『鏡音リン＆鏡音レン』が登場！
　さらに人気クリエイター『Adeliae』『めろくる』のコラボオリジナルスキル楽曲付き！

　▼初音ミクコラボガチャsideA

　★6 星天の歌姫 初音ミク
　楽曲名：スピカノイノリ
　作詞・作曲・編曲：Adeliae
　https://x.com/del_conoe
　https://www.youtube.com/@Adeliae　

　【開催期間】

　2026年1月29日(木)15:00〜2026年2月12日(木)14:59

　▼初音ミクコラボガチャsideB

　★6 双星の鏡鳴 鏡音リン＆鏡音レン
　楽曲名：Gemini
　作詞・作曲・編曲：めろくる
　https://x.com/Mellowcle
　https://www.youtube.com/@Mellowcle

　【開催期間】
　2026年2月1日(日)15:00〜2026年2月12日(木)14:59

３.コラボ交換所開催！

　クエストをクリアして交換アイテムを集め、『鏡音リン』と交換しよう！

　★6 黄姫 鏡音リン

４.コラボチケットガチャ開催！

　プレイでチケットを集めてガチャをひき、『初音ミク』をゲットしよう！

　★6 碧姫 初音ミク

　さらに交換所でゲットした『鏡音リン』に、チケットガチャでゲットした『初音ミク』を使用して、『初音ミク＆鏡音リン』に進化適応しよう！

　★6 碧黄の星秤歌 初音ミク＆鏡音リン

　５.コラボ期間限定クエスト開催！

　期間限定クエストをクリアして『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』をゲットしよう！

　★6 月穿の双魚宮 巡音ルカ

　　

　★6 星詠の紅歌姫 MEIKO

　★6 藍宵の奏者 KAITO

６.コラボランキングクエスト開催！

　ランキングクエストに挑戦してハイスコアを叩き出そう！獲得スコア量に応じて『ちびバーチャルシンガー』がゲットできる！

　★6 虹色の六重奏 ちびバーチャルシンガー

　【開催期間】

　2026年1月31日(土)15:00〜2026年2月7日(土)23:59

■「初音ミク」とは

　https://piapro.net

　クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。
　大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。
　「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャルシンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

※ 「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガーです

■「雪ミク」とは

　https://snowmiku.com/

　クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開する”北海道を応援するキャラクター”。
　2010年の「さっぽろ雪まつり」で”真っ白い『初音ミク（https://piapro.net/pages/character）』の雪像”を作ったことをきっかけに誕生した。
　現在は北海道を盛り上げる各種取り組みのアンバサダーを務め、企業やキャラクターとのコラボレーションを行うなど、応援の場を多方面に広げている。
　また『雪ミク』が主役のフェスティバル「SNOW MIKU」を毎年北海道で開催していて、そのフェスティバルで『雪ミク』が着る衣装デザインは、毎年テーマに沿って公募している。
　2026年の衣装テーマは「しあわせパティスリー」。また、2024年9月からは札幌観光大使としても活動中。

■『クラッシュフィーバー』概要

　アプリ名：クラッシュフィーバー
　カテゴリー： ブッ壊し！ポップ☆RPG
　価格： 無料 (アプリ内課金あり)
　対応OS：iOSバージョン13.0以降、Androidバージョン7.0以降

　App Store: https://apple.co/2TVUJ23
　Google Play: https://bit.ly/2TzvWR9
　プロモーション動画：https://youtu.be/4mQNQDWqKJI
　公式サイト：https://crashfever.com/
　公式X(旧Twitter): https://x.com/CrashFever_PR

■当社概要

　社名：ワンダープラネット株式会社（WonderPlanet Inc.）
　本社：愛知県名古屋市中区錦3-23-18 ニューサカエビル5F
　設立日：2012年9月3日
　代表者：代表取締役社長CEO　常川 友樹
　事業内容：モバイルゲーム事業
　公式Webサイト：https://wonderpla.net