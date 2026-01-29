『クラッシュフィーバー』×『初音ミク』コラボが1/29より開催！ 期間中にゲームへのログインで『雪ミク』が貰える

『雪ミク』も全員配布！ 『クラッシュフィーバー』×『初音ミク』コラボが1/29開幕。楽曲・ガチャ・クエストのフルボリューム

iOS/Android向けRPG『クラッシュフィーバー』にて、2026年1月29日15時より、待望の『初音ミク』コラボレーションイベントがスタートします。

今回の目玉は、期間中にログインするだけで入手できる「★6 氷塵の天女 雪ミク」。

さらに、人気クリエイター『Adeliae』や『めろくる』によるコラボオリジナルスキル楽曲付きの『初音ミク』、『鏡音リン＆鏡音レン』が排出される限定ガチャの開催など、ファン必聴・必見の仕掛けが満載です。

それだけではありません。イベントクエストでは『巡音ルカ』や『MEIKO』、『KAITO』といったお馴染みのバーチャルシンガーたちが勢揃い。

報酬を集めることで『初音ミク＆鏡音リン』への進化適応も可能となるなど、やり込み要素も十分。

2月12日までの期間限定開催となるため、このチャンスに電脳世界へ飛び込みましょう。

『クラッシュフィーバー』×『初音ミク』コラボ開催！

〜期間中ログインで『雪ミク』がもらえる！〜

モバイルゲーム事業を行うワンダープラネット株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長CEO：常川友樹、東証グロース：証券コード4199、以下当社）は、iOS/Android端末向けに配信中の『クラッシュフィーバー』において、2026年1月29日(木)より、『クラッシュフィーバー』×『初音ミク』コラボを開催することをお知らせいたします。

本コラボイベントでは期間限定のコラボガチャに『初音ミク』『鏡音リン＆鏡音レン』が登場！ガチャユニットにはコラボオリジナルスキル楽曲付き！さらにコラボ限定クエストに『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』が登場！

【コラボ開催期間】2026年1月29日(木)15:00〜2026年2月12日(木)14:59

1.コラボ記念ログインボーナスを実施！

期間中ログインで『雪ミク』がもらえる！

★6 氷塵の天女 雪ミク

２.コラボ期間限定ガチャを開催！



コラボ期間限定ガチャではsideAに『初音ミク』、sideBに『鏡音リン＆鏡音レン』が登場！

さらに人気クリエイター『Adeliae』『めろくる』のコラボオリジナルスキル楽曲付き！

▼初音ミクコラボガチャsideA

★6 星天の歌姫 初音ミク

楽曲名：スピカノイノリ

作詞・作曲・編曲：Adeliae

【開催期間】

2026年1月29日(木)15:00〜2026年2月12日(木)14:59

▼初音ミクコラボガチャsideB

★6 双星の鏡鳴 鏡音リン＆鏡音レン

楽曲名：Gemini

作詞・作曲・編曲：めろくる

【開催期間】

2026年2月1日(日)15:00〜2026年2月12日(木)14:59

３.コラボ交換所開催！

クエストをクリアして交換アイテムを集め、『鏡音リン』と交換しよう！

★6 黄姫 鏡音リン

４.コラボチケットガチャ開催！

プレイでチケットを集めてガチャをひき、『初音ミク』をゲットしよう！

★6 碧姫 初音ミク