1月29日、強い冬型の気圧配置となり、新潟県内は上・中越を中心に平地でも大雪となりました。新潟地方気象台は30日昼前にかけて、上・中越では交通の乱れに注意・警戒するよう呼びかけています。

強い冬型の気圧配置の影響でまとまった雪が降り、視界が悪くなっていた29日朝の上越市。



高田城址公園ではお堀の水がシャーベット状になり、鳥たちも寒さに凍えて縮こまっていました。さらに…





【リポート】「こちらの県道は通常4車線なのですが、積雪により2車線になっていて渋滞が起きています」除雪によって積み上げられた雪が車道にはみ出したことで、通勤時間には車の長い列ができていました。この大雪によるスリップなどを防ごうと業者が懸命の除雪作業にあたりますが、この間、道路が交互通行になるため車はさらに渋滞。時間に余裕を持って行動することが重要です。午後5時の積雪は魚沼市守門で3mに迫っているほか、平地の上越市高田でも1m超えています。この大雪により、連日、雪かきに追われる住民には疲れの色が広がっていました。【住民】「夜から降り出して、目覚めたらこのくらい雪が積もっていた。一晩で20～30cmかなと思っていたが、だいたい50cmくらい積もった。予想より多い。疲れる。歳だから大変…」雪かきを繰り返しても振り続ける雪に住民の体力も削られていきます。一方、豪雪地帯の南魚沼市では1月30日からの積雪を心配する声も聞かれました。【住民】「今年は結構ドカ雪で一気に積もったので雪が多い。ここまで降られると大変かなと、ちょっと心配。この週末も」30日午後6時までの24時間に降る雪の量は、上・中越の山沿いで70cm、平地で30cm、下越の山沿いで40cm、平地で10cmなどと予想されています。また、この大雪の影響で29日、終日運転を取りやめた上越線と飯山線、只見線の一部区間は30日も飯山線と只見線が終日、上越線が午後3時半ごろまで運転を取りやめるということです。新潟地方気象台は上・中越では30日昼前にかけて大雪による交通の乱れに注意・警戒するよう呼びかけています。