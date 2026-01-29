【もっと投票の前に】選挙戦の構図に変化…選挙モンスターに挑む激戦の愛知1区

自民党と日本維新の会の連立政権発足後、初めて行われる衆議院選挙。

愛知・名古屋城のおひざ元、愛知1区では…。

ゆう・前 河村たかし候補（77）：

元祖減税河村たかしだぎゃ〜。役人や議員が何かつくったのかと、より良いものをより安くつくったのか。それよりラーメン屋のおやじの方がよっぽど大事です。そういう社会をつくっていく。

名古屋市長時代の市民税減税の実績を訴えた減税日本・ゆうこく連合の河村たかし候補。

先週末、原口一博氏らと新党を結成し、共同代表に就任しました。

過去の選挙で圧倒的な強さを誇り、前回の衆院選でも他の候補の比例復活を許さなかった河村候補。

そんな選挙モンスターに挑むのが…。

中道・元 吉田統彦候補（51）：

打倒、河村たかし。その思いでやっております。河村たかしに勝つまでやってまいります。ネバーギブアップ。

中道改革連合の元職・眼科医の吉田統彦候補。

中道・元 吉田統彦候補（51）：

保育料、出産費用の無償化、18歳までの医療費無償化、おむつの無償化。立憲民主党と公明党一緒になった中道改革連合でしかできない政策だと思います。

新党誕生で注目を集める“公明票”の行方。

街頭演説には、公明党の参議院議員が応援に駆け付け、協力関係をアピールしました。

自民・元 熊田裕通候補（61）：

高市内閣が目指す第一の目標は経済政策。国を豊かにするということ。税率を上げなくても税収が自然に上がってくる。この税の好循環をつくっていく。

一方、自民党の元職・熊田裕通候補。

高市推しを前面に出し、積極財政による経済政策や安全保障の強化を訴えます。

自民・元 熊田裕通候補（61）：

高市総理の信任、これが今回の大義だと思っている。まず高市総理を選んでいただけるのか、それとも違うのか。

さらに、2025年の参院選で躍進した参政党からは近田茜候補が立候補。

参政・新 近田茜候補（33）：

自国の国民を豊かにする、それが政治の役割ではないか。

元小学校教師の近田候補。

参政党が公約に掲げる外国人政策の見直しなどを訴えました。

参政・新 近田茜候補（33）：

参政党は消費税を撤廃、そしてインボイス廃止を訴えている。まずは国民が使えるお金を増やす、手取りを増やす。そのことをしていかないと私たち国民の生活は豊かにならない。そして日本経済も成長していかない。

衆院選の投開票は、2月8日に行われます。