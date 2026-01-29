ものまねタレントのりんごちゃん（年齢非公表）がダイエットに挑戦した。TBSのバラエティー「熱狂マニアさん！」（土曜後7・00）の企画で、缶詰の食材を使った食事を10日間食べて何キロやせることができるのか検証するもの。結果は31日午後7時から放送される同番組内で明らかにされる。

企画に入る直前に取材に応じたりんごちゃんは、「SNSの加工した写真で“りんごちゃんやせた”みたいな記事がよく出るじゃないですか。今回は本当にやせるかもしれない。やせりんご、すりおろしりんごになっちゃう」とダイエット成功を信じてやまない様子だった。

そして挑戦がスタートすると、1日3食、さまざまな缶詰を使ったアイデアレシピが登場。いま、缶詰は「楽してやせられる」とダイエット界隈で大ブーム。運動なしで、たった10分で作れる缶詰ダイエットは効率も良いと話題だ。りんごちゃんは普段はあまり缶詰を食べる機会はないといい、「初めはこんなので本当にやせられるのか疑問でしたが、毎食毎食めちゃくちゃおいしくカロリーや分量もよく考えられていて、楽しくおいしく行えました」と笑顔を見せた。

生活改善もひとつのテーマ。もともと1日3食きっちり食べるタイプではなく、夜の1食で1日分を摂るという生活を長年続けてきた。「夜に1キロ、2キロとか…、本当に食べることが生きがいなんですよ。食べて、寝る。そういうもう、超絶不健康。でも私、不健康ではないんです（笑い）。健康体ではあるので、まさに不摂生ですね」と苦笑い。さらにその影響で不眠症のような症状もあるという。「普通だったら食べてから寝る前に数時間空けるとかって言うけど、私は食べることが睡眠薬みたいな感じなので。血糖値を上げて気絶するみたいな」という驚きのスタイルを明かした。

そんな生活から抜け出すチャンス。「ずっと、いつかはやせたいと思ってたんです。目標にたどりついた際にはぜひ、東京ガールズコレクションのランウェーを歩かせて頂きたいです！」と大きな夢も明かした。「大きく期待をするなら、Mrs. GREEN APPLEさんみたいな感じになるかもしれないですけど、りんごちゃんの“フェーズ2”を楽しみにしていてください」。ダイエット前の自身の等身大パネルと並ぶと、ダイエット後はかなりやせた印象だ。果たしてその結果はいかに。