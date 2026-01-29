２９日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２８円７３銭（０・０６％）高の４万５０６１円７７銭だった。

２日ぶりに値上がりした。３３３銘柄のうち１８１銘柄が上昇し、１５１銘柄が下落した。

好決算を発表した銘柄などは値上がりした一方、東証プライム市場全体では売り買いが交錯し、小幅な値動きにとどまった。業種別では自動車を含む輸送用機器や銀行などの銘柄が読売３３３の上昇に寄与した。小売業や電気機器は軟調だった。

個別銘柄の上昇率は、金価格の急上昇を受けて買い注文が入った、金鉱山を運営する住友金属鉱山（９・４５％）がトップだった。ゆうちょ銀行（５・７６％）、アドバンテスト（５・１７％）と続いた。

下落率は、ベイカレント（８・１７％）が最大で、ＭｏｎｏｔａＲＯ（６・９３％）、東京エレクトロン（５・６４％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１６円８９銭（０・０３％）高の５万３３７５円６０銭だった。３日連続で値上がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は９・８１ポイント（０・２８％）高い３５４５・３０。