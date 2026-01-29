フリーアナウンサー中島彩（33）が29日までにインスタグラムを更新。産休中だった日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）を卒業することを報告した。

中島アナは「2021年からリポーターとして関わらせていただいた『情報ライブミヤネ屋』を離れることになり、昨日大阪の読売テレビ様へ挨拶に行ってきました」と報告し、司会の宮根誠司（62）と対面したツーショットを公開。「当初は産休として復帰予定でしたが、当日の呼び出しなど突発的な対応が求められる中で今のライフステージと番組の在り方を踏まえ、このような形となりました」と説明した。

続けて「番組を通じて、この仕事の厳しさ、面白さ、そして『覚悟』が必要な世界だということを学びました。楽しいリポートも真面目な取材も経験したすべてのことが自分の糧になりました」と振り返り、出演者や関係者らに感謝。「最後に、、復帰を待っていてくださった皆さまに良いご報告ができるようこれからも頑張ります！！引き続きよろしくお願いします」と呼びかけた。

中島アナは昨年2月の投稿で、「最近、番組に出演していないことについて心配の連絡をいただきましたのでご報告です！ことし2月に入ってからお休みをいただいております！」と明かし、同5月の投稿で「この連休中に新しい命が誕生し目まぐるしい日々を過ごしています！」と出産したことを報告していた。

「情報ライブミヤネ屋」をめぐっては、今秋の10月期改編で終了することが判明。ニュースサイト「女性セブンプラス」が「『ミヤネ屋』終了へ！宮根誠司(62)が決断」などと報じていた。関係者が日刊スポーツの取材に「事実」と認めた。