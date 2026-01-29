崖っぷちに家が…“大規模地滑り”で4kmにわたり斜面崩落　サイクロンによる激しい風雨に襲われ　イタリア・シチリア島

イタリアのシチリア島で25日大規模な地滑りが発生し、約4キロにわたって斜面が崩れた。

地元メディアなどによると、約1500人が避難を余儀なくされたという。

メローニ首相は、ヘリコプターで現地を視察した。

サイクロンによる激しい雨と強風に見舞われ…

茶色い土の斜面が広い範囲でえぐり取られたようになり、多くの住宅が今にも滑り落ちそうな状況。

ここは、イタリア南部のシチリア島。

1月25日、大規模な地滑りが発生し、約4キロにわたって斜面が崩れた。

地中海最大の島、シチリア島は、美しい景色を誇る世界的に人気の観光スポット。

マフィアの歴史を描いた名作映画「ゴッドファーザー」の舞台としても知られている。

イタリア南部は1月19日から、サイクロンによる激しい雨と強風に見舞われた。

その影響で、海沿いのレストランに高波が押し寄せ、シチリア島などの沿岸地域で大きな被害が出た。

そうした中で発生した大規模な地滑り。

斜面が崩落した高台の上では建物の一部が崩れ、1台の車が今にも落ちそうになっている。

こちらの建物は足場の地面が崩れ、大部分が損壊。崖の下には、崩れた建物とみられる大量のがれきが確認できる。

これは、地滑りが起きる前の衛星画像。

地滑り発生後と比べると、被害がいかに広範囲に及んでいるかがわかる。

地元メディアなどによると、この地滑りで住民約1500人が避難を余儀なくされ、5つの小学校が休校となっているという。

メローニ首相はヘリコプターで現地視察

避難を続ける住民は、不安といら立ちを募らせている。

避難している住民：

家を離れているのだから、不安になるのは当然でしょ。3日も家を出ているのよ。何も言えないわ。

親戚の家に身を寄せているという年配の夫婦は、この日、荷物を持ち出すために消防隊とともに自宅に戻った。

避難している住民：

とてもつらいです。幼い頃から一緒に勉強してきた親友も、みんなが全てを失ったので、本当に胸が張り裂けそうです。神よどうか私たちをお助けください。

この事態を受け、イタリアのメローニ首相はヘリコプターで現地を視察。

市長らと面会するなどして、今後の対応を確認した。

地滑りは10日ほど前にも起きていて、地元当局はドローンやヘリコプターを使って24時間態勢の監視を続けている。

（「イット！」1月29日放送より）