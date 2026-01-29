¡ÚÂîµå¡Û¥·¥ó¥°¥ë¥¹Í¥¾¡¥³¥ó¥Ó¤Î¾¾Åçµ±¶õ¡¦Ä¥ËÜÈþÏÂ¥Ú¥¢¤¬½éÀïÆÍÇË¡¡Ä¥ËÜ¤Ï¡ÈÂç²ñ4´§¡É¤Ê¤ë¤«
¡þÁ´ÇÀÇÕ 2026Ç¯Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÎÉô(1·î29Æü¡Á2·î1Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦¥¹¥«¥¤¥Û¡¼¥ëËÅÄ)
º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¡¦Ä¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¥Ú¥¢¤¬¡¢½éÀï¤È¤Ê¤ë2²óÀï¤Ë½Ð¾ì¡£1²óÀï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿º´Æ£ÂîÅÍÁª¼ê¡¦Ä¾¹¾°ÉÁª¼ê¥Ú¥¢¤ò¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È¡Ö3-1¡×¤Ç²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÎÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ìÈÌ¤ÎÉô¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾¾ÅçÁª¼ê¤ÈÄ¥ËÜÁª¼ê¡£¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤ÇÎ×¤àº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤âÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
·Þ¤¨¤¿½éÀï¡£Âè1¥²¡¼¥à¤Ï½øÈ×¤Ë¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¤â¡¢¶Ïº¹¤ÎÅ¸³«¤«¤é11-9¤ÇÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£Âè2¥²¡¼¥à¤âºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤òµö¤·8-10¤ÈÀè¤Ë¥²¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤â¡¢ÃúÇ«¤Ê¥é¥ê¡¼¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢13-11¤Ç¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂè3¥²¡¼¥à¤âÎôÀª¤«¤éÄÉ¤¤¾å¤²¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£¤·¤«¤·¥ß¥¹¤âÍí¤ß10-12¤ÇÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂè4¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç°ìÈÖ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ê¤É¤Ç¾¡Íø¡£¡Ö3-1¡×(11-9¡¢13-11¡¢10-12¡¢11-7)¤Ç½éÀïÆÍÇË¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ïº£Âç²ñ¤Ç½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î°ìÈÌ¤ÎÉô¤È¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÉô¤Ç¥À¥Ö¥ëÍ¥¾¡¡£¤µ¤é¤ËÄ¹粼ÈþÍ®Áª¼ê¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤â½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î4´§¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£