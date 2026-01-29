お笑い芸人のやす子が２９日、都内で映画「ＨＥＬＰ／復讐島」（３０日公開・サム・ライミ監督）公開直前イベントに出席した。

同作は、数字が強く誰よりも有能な主人公リンダが、パワハラ気質の上司・ブラッドリーに目をつけられてしまう。そんなある日、出張中の飛行機事故により無人島に２人きりに。２人の関係性が逆転していく中で、想像を超える大どんでん返しも起きるのが見どころの“復讐エンターテインメント”だ。

普段の迷彩柄ではなく、スーツ姿で登壇したやす子は「ショムニ（フジテレビ系連続ドラマ・１９９８年〜２０１３年）を見て役作りをしてきました」とニッコリ。映画についても「ぶっ飛びすぎて腹を抱えて笑えた。終わった後にめちゃくちゃ興奮した」と絶賛した。

無人島で生き抜く描写もあることから、厳しい芸能界を生き抜く処世術を聞かれると「やっぱり大人に歯向かわないことが一番」と即答。「休んだ方がいいよって言ってくる人は私は罠だと思っている。そういう人は席を奪おうとしている。若槻千夏さんなんですけど…」と先輩の名前を思わず暴露。それでも「実力がすごいので、本当に尊敬していますし、ああいう風になりたい」と敬意を表した。

その後のトークでも毒舌が止まらず「私めちゃくちゃ腹黒いですよ。だから度々ニュースになるんです」と自虐。「芸能人なんてみんな腹黒いですよ」とかみつくと「やばい、またネットニュースになっちゃう。今『ＨＥＬＰ』ですー。はいー」と映画タイトルにかけて笑いを誘った。