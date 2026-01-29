上空の強い寒気が流れ込んでくる影響で、石川県内は30日にかけて、平地でも大雪となる見込みです。気象台では、加賀北部では交通障害などに警戒を呼び掛けています。



29日も雪の一日となった石川県内。



現在、加賀北部には大雪警報が出されていて、30日にかけて大雪となる見込みです。



30日午後6時までの24時間に予想される降雪量は、多いところで、加賀では平地で35センチ、山地で40センチ、能登では平地で30センチ、山地で40センチとなっています。

29日の金沢市内では…



河合 紗花 記者：

「道幅が狭いこちらの道路では、道路脇に雪をはけることができないため、排雪場へ雪を運びだす作業に追われています」



重機で雪をトラックに乗せて、運びだしていました。



排雪作業者は：

「(排雪作業)連日ですよ、大人気ですよ。疲れてますよ。きょうは積もりそうっすね、また」



一方、この雪の中、石川県内の私立高校では、30日一斉に試験が行われますが…



山東 徹也 記者：

「本番を明日に控えた受験生たちが、こちらの高校を続々と下見に訪れています」

このうち金沢高校では、30日は大雪に備え、試験の開始時間を1時間遅らせることにしました。



金沢高校・日吉 正 副校長：

「一生に1回しかない非常に貴重な日なので、何とか安心して受験に臨めるように、1時間、(試験開始を)遅らせる対応を取りました」



石川県教育委員会では、それぞれの受験校の情報を確認するよう、注意を呼び掛けています。



また、気象台では、なだれや水道管や路面の凍結にも注意を呼び掛けています。





【中継】雪の状況や交通への影響 金沢駅前から報告

