¡Ú£Í£Ì£Â¡Û´ÆÆÄ¤È¾×ÆÍ¡Ä¤½¤ì¤Ç¤âÀÚ¤é¤ì¤Ê¤¤Ææ¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬¥«¥¹¥Æ¥é¥Î¥¹¤òÊü½Ð¤·¤Ê¤¤ÉñÂæÎ¢
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬¸µ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î½è¶ø¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¤¥ó¥É·ÏÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¡¼¥À¡×¤¬Êó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¥¹¥Æ¥é¥Î¥¹³°Ìî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤òº£¥ª¥Õ¤â¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¾ð¤ä²¹¾ð¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¸½¼ÂÅª¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£²£°£²£±Ç¯¡¢£²£³Ç¯¤È²áµî£²ÅÙ¤Îµå±ã½Ð¾ìÎò¤ò¸Ø¤ë¥«¥¹¥Æ¥é¥Î¥¹¤Ïº£µ¨¤Ç£µÇ¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µåÃÄ¤âÊü½ÐÊý¿Ë¤ò¸øÁ³¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥Ç¥¤¥Ö¡¦¥É¥ó¥Ö¥í¥¦¥¹¥¡¼µåÃÄ¼ÒÄ¹¡Ê£¶£¹¡Ë¤ÏÀè½µ¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ö°ú¤Â³¤¤½¤ÎÍ½Äê¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥«¥¹¥Æ¥é¥Î¥¹¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¹½ÁÛ¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â£³£³ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¸½»þÅÀ¤Ç»ÄÎ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥ÉÀ®Î©¤Î²ÄÇ½À¤ò´°Á´¤Ë¤Ï¸«ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤È¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö£Ô£è£å¡¡£Ð£è£é£ì£ì£é£å£ó¡¡£Ó£è£ï£÷¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡Ê£Â£Â£×£Á£Á¡Ë½êÂ°¤Î¥¸¥à¡¦¥½¡¼¥ë¥º¥Ù¥ê¡¼»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤Ï·ÀÌóÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡££²£¶Ç¯¤Ë£²£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£°²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Îµð³ÛÇ¯Êð¤¬»Ä¤ë¥«¥¹¥Æ¥é¥Î¥¹¤ò²ò¸Û¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÁ´³Û¤¬à¼Î¤Æ¶âá¤È¤Ê¤ë¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¿¾¯¤Ç¤âÇ¯ÊðÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¼è°úÀè¤¬¸½¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ËÅÒ¤±¤Æ¤¤¤ë³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¸½¾ì¤È¤Î´Ø·¸¤Ï·è¤·¤ÆÊ¿²º¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºòµ¨ÅÓÃæ¡¢¥«¥¹¥Æ¥é¥Î¥¹¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ò½ä¤Ã¤Æ»Ø´ø´±¤Î¥í¥Ö¡¦¥È¥à¥½¥ó´ÆÆÄ¡Ê£¶£²¡Ë¤È·ã¤·¤¯¾×ÆÍ¡£°ì»þ¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤Î¶õµ¤¤¬Åà¤ê¤Ä¤¤¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥È¥à¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï¸å¤Ë¡ÖÈà¤ÏËèÆü¡¢Ëè¥¤¥Ë¥ó¥°½Ð¤¿¤¤ÃË¤À¡£¤½¤ì¤ÏÀÕ¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢Î¾¼Ô¤ÏÏÂ²ò¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡À®ÀÓÌÌ¤Ç¤â¥«¥¹¥Æ¥é¥Î¥¹¤Ï£²£µÇ¯¤ËÂÇÎ¨£²³ä£µÊ¬¡¢½ÐÎÝÎ¨£²³ä£¹Ê¬£´ÎÒ¡¢£±£·ËÜÎÝÂÇ¤È¥Ó¥Ã¥°¥Ç¥£¡¼¥ë¤Î³ä¤Ë¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÇºòÇ¯£±£²·î¡¢¥¥å¡¼¥Ð½Ð¿È¤ÇÂÇÅÀ²¦¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¥¢¥É¥ê¥¹¡¦¥¬¥ë¥·¥¢³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç³°Ìî¤Î½øÎó¤Ï°ìÊÑ¡£Î©¾ì¤Ï¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬Â¨ÃÇ¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾×ÆÍ¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ê¤ª»Ä¤ë¥«¥¹¥Æ¥é¥Î¥¹¤Îà¾¦ÉÊ²ÁÃÍá¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤À¡£´¶¾ð¤È¸½¼Â¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ëÈ½ÃÇ¤¬¡¢º£¤Ê¤ª¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ËÈùÌ¯¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£