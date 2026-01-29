米国・ＡＥＷの「ＡＥＷ ＤＹＮＡＭＩＴＥ」が２８日（日本時間２９日）に放送され、元ＷＷＥタッグ王者のトマソ・チャンパ（４０）が、電撃移籍を果たした。

ＴＮＴ王者のマーク・ブリスコが「ドン・キャリス・ファミリー」のエル・クロンを破りベルトを守った後、次の挑戦者を募った。ここで会場内が暗転。明かりが戻ると、入場口のステージにスキンヘッドに長いヒゲ、独特の風貌のチャンパが現れた。スクリーンには「サイコキラー」の文字が映し出され、観衆は「ホーリー・シット！（超スゲー！）」の大チャントで元ＷＷＥスーパースターを迎え入れた。

チャンパはマイクを持たず、ブリスコに挑戦を表明。ブリスコがベルトを掲げて応じると、元ＷＷＥタッグ王者はブリスコの頬にキスしてリングを下りた。これにより、３１日（日本時間２月１日）放送の「ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」で、ＴＮＴ王者ブリスコｖｓチャンパのタイトル戦が電撃決定した。

２００５年にデビューしたチャンパは、１５年からＷＷＥに本格参戦。第３ブランドのＮＸＴではジョニー・ガルガノとの名コンビ「ＤＩＹ」でＮＸＴタッグ王座を獲得した。シングルのＮＸＴ王座にも２度君臨するなど活躍。２２年にはメインロースターに昇格し、２３年からガルガノと「ＤＩＹ」を復活させＷＷＥタッグ王座を２度奪取。ハイレベルなファイトを繰り広げ、スマックダウンのタッグ戦線をけん引してきた。

ところが今年になってからスマックダウンには登場せず、１月２１日に自身のＳＮＳで、ＷＷＥとの契約満了をもって退団すると表明。「あと１０年残っているが、これからどんな挑戦が待ち受けているのか、とてもワクワクする」と次なる舞台に挑むことを示唆していた。今週になってＷＷＥの公式ホームページのプロフィル欄でも退団者のページに移されていたが、ＷＷＥ退団表明からわずか１週間で、いきなりライバル団体へのサプライズ登場となった。

ＡＥＷのトニー・カーン社長も、自身のＸで「トマソ・チャンパがオール・エリートに加入！」と入団を正式発表。チャンパは「今夜、トマソ・チャンパがオール・エリートになったぞ。『ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ』で俺は新しいＴＮＴ王者になる。サイコキラーがやってきたぜ！」と、新天地での活躍を誓っていた。