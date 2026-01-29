東大に医学部志望の部員も… 三重の公立“超進学校”が目指す｢甲子園｣ 強さの秘密は個人練習に？春のセンバツ 21世紀枠候補の四日市高校
あす1月30日、春の選抜高校野球の出場校が発表されます。今回、21世紀枠の候補には、三重県の四日市高校が選ばれています。三重県勢初の21世紀枠での甲子園場なるか…。白球を追いかける球児を取材しました。
目指すのは「日本一の文武両道」。三重県立四日市高校野球部。夢の舞台へ、吉報を待っています。
（伊藤遼祐選手）
「（秋季大会の）結果が良かったので、選ばれるかなという気持ちはありました」
21世紀枠の候補に選ばれたワケは？
この学校のスゴイところは…
Q.大学の志望校は？
（伊藤遼祐選手）「京都大学です」
（佐野優晶選手）「三重大学医学部医学科」
（村瀬智哉選手）「東大を目指しています」
レギュラークラスの部員のほとんどが、難関の国立大学を志望しています。
（佐野選手 志望校･三重大学医学部）
「テストのときは順位争いをしている。野球部の伝統」
四日市高校は去年、現役で東京大学6人・京都大学13人が合格した超進学校です。この文武両道の取り組みが評価され、ことしの春のセンバツに出場できる「21世紀枠」の候補に選ばれました。
バッティングは狭いケージ… 割れたベースがホームベースの代わり
「21世紀枠」は、四日市のような文武両道の高校のほか、困難を乗り越えながら頑張る高校などに出場権を与えるもので、全国9つの地区で候補に挙げられた学校から2校が甲子園に出場できます。
（田中新選手 志望校･名古屋大学）
「選んでもらえるとするなら、（甲子園で）選ばれるに値するだけの試合を見せたい」
とはいえ、県立の進学校。専用のグラウンドはなく、陸上部員が走る横でノックを受けています。バッティングは狭いケージの中。ホームベースの代わりに割れたベースを使っています。
強さの秘密は…「個人練習」
それでも、強いのはなぜか…
（得平達仁選手 志望校･大阪大学）
Q.掛け声を出して（アップは）やらない？
「自分の（体の）伸ばしたい部分は、自分が一番よく知っているので、みんなで強制してやるよりも、自主性を取り入れている」
（辦海生主将 志望校･名古屋大学）
「平日は個人練習」
各部員の自主性を大事にしているのが一番の特徴。短い時間で、どれだけ効率よく練習できるかが勝負です。
（加藤敬三監督）
「選手一人一人課題が違うので、その課題に向き合うところからスタート」
“打席結果×ピッチャーの心理”を分析した部員も
当然、進学校の強みも生かしています。
（得平選手 志望校･大阪大学）
「（2024年から）低反発バットに代わって、打球を遠くに飛ばすことが難しくなって、打球速度を速くして（野手の）間を抜くようなバッティングがいいのではと思って調べた」
バットはメーカーによって素材や形が違います。それぞれの打球速度を調べて、どのバットが自分に最も合っているのかを調べた部員や…
（大村穰太郎選手 志望校･名古屋大学）
「（四日市高校の試合の）スコアシートから、初球の入り方と出塁率の関係を調べた」
過去の試合から、打席結果と相手ピッチャーの心理を分析した部員も。
初球ボール時の焦り→出塁率の高さに影響？
注目したのは初球の対応。ボール球を見逃したバッターの出塁率は5割。ファウルを打った場合は4割5分5厘だったのに対して、ストライクを見逃した場合はさらに低い2割6分4厘だったことが判明。
（大村選手 志望校･名古屋大学）
「『初球にボール球を投げた時に焦りを感じたり落ち着きがなくなったりしますか？』という質問をして、半分以上の投手が『少しある』『よくある』と回答していたので、初球ボールの時の焦りが出塁率の高さにつながっている」
この研究結果から、チームでは初球をしっかり見極めて積極的に振るように意識づけました。
「野球を一生懸命やって鍛えた体で勉強すれば…文武両道は成り立つ」
「日本一の文武両道」。ずっと昔から、脈々と受け継がれてきたものです。1955年、四日市高校は夏の甲子園に出場。初出場で全国制覇を果たしました。
（甲子園優勝時の四日市ナイン 伊藤政継さん）
「（甲子園決勝で）最初に得点したのは私なんですよ。最後のウイニングボールが飛んできたのも私」
当時のメンバー伊藤政継さん（88）は、野球も勉強も両方頑張るからこそ、成長ができると話します。
（伊藤さん）
「野球を一生懸命やって鍛えた体で勉強すれば、文武両道は絶対に成り立つ。いい人材を育てたい」
センバツ出場校の発表はあす（30日）
久しぶりの甲子園出場はあるのか？街の人もソワソワしています。
（野球部員が通うパン店）
「（勉強かスポーツか）どちらかができるのはよくあるけど、両方ができるっていうのがすごい。地元の誇り」
（四日市市民）
「ぜひ（甲子園に）出てほしいね」
Q.出たらどこまで勝ってほしい？
「それは優勝してほしいですよね」
（四日市市民）
「できたら（甲子園で）応援したい」
センバツ出場校の発表はあす（30日）。四日市高校の部員は、“野球と勉強”両方を頑張りながら吉報を待ちます。