アジア株 まちまち、台湾株は反落

東京時間17:42現在

香港ハンセン指数 27968.09（+141.18 +0.51%）

中国上海総合指数 4157.98（+6.75 +0.16%）

台湾加権指数 32536.27（-267.55 -0.82%）

韓国総合株価指数 5221.25（+50.44 +0.98%）

豪ＡＳＸ２００指数 8927.53（-6.37 -0.07%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82579.44（+234.76 +0.29%）



２９日のアジア株は、まちまち。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を通過した後、手掛かり材料に乏しく、市場間でまちまちの動きとなった。豪州株は小幅続落。素材株、エネルギー株が上昇、ハイテク株や資本財が下落した。台湾株は反落。前日まで連日で最高値を更新しており、利益確定の売りに押された。



上海総合指数は小幅続伸。酒造会社の貴州茅臺酒、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、レアアース生産の中国北方稀土（集団）高科技が買われる一方で、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、コンピューター部品メーカーの海光信息技術が売られた。



香港ハンセン指数は小幅続伸。ガラス製品メーカーの信義玻璃控股（信義ガラス）、不動産開発会社の龍湖集団（ロンフォー・グループ）、スポーツ用品メーカーの安踏体育用品（アンタ・スポーツ・プロダクツ）が買われる一方で、カジノ・リゾート経営の金沙中国（サンズ・チャイナ）、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小幅続落。資源・鉱山会社のＢＨＰグループ、産金会社のノーザンスター・リソーシズ、石炭会社のホワイトヘイブン・コールが買われる一方で、ソフトウエア会社のワイズテック・グローバル、相場情報サービス会社のアイレス・マーケット・テクノロジー、物流サービスのブランブルズが売られた。

