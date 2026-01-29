ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５７、伊６０ｂｐと前日並み水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ 2.859
フランス 3.424（+57）
イタリア 3.46（+60）
スペイン 3.216（+36）
オランダ 2.923（+6）
ギリシャ 3.464（+61）
ポルトガル 3.208（+35）
ベルギー 3.367（+51）
オーストリア 3.045（+19）
アイルランド 3.13（+27）
フィンランド 3.11（+25）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
