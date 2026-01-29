ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏５７、伊６０ｂｐと前日並み水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ　　　　2.859
フランス　　　3.424（+57）
イタリア　　　3.46（+60）
スペイン　　　3.216（+36）
オランダ　　　2.923（+6）
ギリシャ　　　3.464（+61）
ポルトガル　　　3.208（+35）
ベルギー　　　3.367（+51）
オーストリア　3.045（+19）
アイルランド　3.13（+27）
フィンランド　3.11（+25）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）