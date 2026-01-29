強い寒気の影響で日本海側を中心に再び大雪となるおそれがあります。また29日（木）夜の東京23区、積雪の可能性についての見通しを気象予報士の木原実さんに聞きました。

■今回の強烈寒気は“短期集中型”

つい先日の“数年に一度”レベルの最長寒波が記憶に新しいですが、今回の寒気、同程度の強さではありますが「短期間」なのが特徴です。

29日（木）夜以降は東海地方、30日（金）にかけては東北、近畿、中国地方へと、さらに範囲は拡大する見込みです。

ただし、31日（土）には寒気が次第に北上する見込みで、大きな影響は30日（金）にかけて、となりそうです。

■30日（金）朝は名古屋市街地も雪化粧？

29日（木）夕方現在、すでに北陸だけでなく山陰や近畿、東海地方にもまとまった雪雲が広がっています。

このあと寒気が強まるタイミング、29日（木）夜から30日（金）明け方にかけてが大雪のピークとなる予想で、30日（金）朝は名古屋などの都市部でも積雪となっている可能性があります。

30日（金）いっぱいは日本海側を中心に雪が降り続く見込みです。

■東京23区で積雪の可能性は？

29日（木）夕方現在、箱根や秩父など神奈川県や埼玉県の一部でも雪やみぞれが降っている状況です。

この雪雲が東に広がれば、東京も真冬の寒さとなっていますので、雨ではなく雪となるおそれがあります。

東京23区でも1センチの降雪が予想されていますので、降った雪がそのまま積もれば23区でも積雪、となる可能性はあります。

ただし、うっすらと積もる程度ですので、大きく交通機関が乱れることは考えづらいですが、路面の凍結などには注意が必要です。