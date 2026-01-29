©ABCテレビ

こんにちは！今回は、全４回にわたって放送されている『骨までしゃぶらせて アナタだけあるある飯店』(通称「骨しゃぶ」)の見どころをお話しします。ニューヨークの屋敷さん、永野さん、ツートライブの周平魂さんの3人がMCを務める本番組も、気づけば残すところあと一回となりました。

この番組は、「私だけかも…」という超・個人的感覚のあるあるを、文字通り骨の髄までしゃぶり尽くす異色のバラエティです。その空気感は、例えるなら「ネタは尽きたけど、まだ語りたい！」という居酒屋3、4軒目のあの独特なテンション。

「これ、自分だけ？」という感覚は、多かれ少なかれ誰にでもありますよね！？人に話すと、「え、そんなこと思ってたん？」と驚かれるようなことでも、その“わからなさ”も含めて、友人とああだこうだ言い合う時間は案外楽しいもの。日常でふと感じたことを、オチも考えずにありのまま話し、それを芸人さんの圧倒的なトーク力で、「なるほど」と着地させてしまう…。これこそが、「骨しゃぶ」の魅力です。

先日、２回目の収録が行われました。初回の収録と大きく違ったのは、スタジオを飛び出し、本物の中華料理店で撮影が行われたこと。リアルな店舗ならではの「内輪感」に包まれ、芸人さんの素の姿が垣間見えるとても良い雰囲気でした。収録合間の休憩中、カメラが回っていない時でさえ、3人の「骨しゃぶトーク」が繰り広げられていたほどです (笑)

最終回となる２月２日(月)深夜０時１０分～の放送には、ゲストとして男性ブランコの平井さん、さや香の新山さんが登場します！はたして、どんな“骨しゃぶトーク”が生まれるのか。ぜひ、最後までお楽しみください！

【執筆者プロフィール】

入社1年目のPR部員。N井。

先日、会社の同期との新年会で「骨しゃぶトーク」をしたところ大盛り上がりでした。皆さまもぜひ。私だけのあるあるは、「世の中に存在するありとあらゆる“かわいいもの”を見ると、脳内で勝手に愛犬へと変換されてしまう」です。愛犬家の皆さん、共感していただけますか…？