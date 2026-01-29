ユーロリーグを経てFAのディンウィディー、NBA復帰へ意欲「ロケッツに行きたい」

昨シーズンまでダラス・マーベリックスでプレーし現在FA（フリーエージェント）のスペンサー・ディンウィディーが、1月27日（現地時間26日）にポッドキャスト番組に『Ball Don’t Stop』に出演。今月初旬までドイツでプレーしていたディンウィディーだが、現在はNBA復帰に意欲を示しているようだ。

ディンウィディーは番組の中で、ヒューストン・ロケッツに対してラブコールを送っている。その理由について、次のようにコメントした。

「ぜひロケッツに行きたい。NBAで一番仲のいい友人の一人でもあるドリアン・フィニー・スミスがいるし、彼らはチャンピオンになる要素をすべて備えている」

ディンウィディーは、2014年にドラフト全体38位指名でデトロイト・ピストンズに入団。下部組織でのプレーを経て、2016年にブルックリン・ネッツの一員としてロスターに定着した。以降、堅実なスコアリングを武器にワシントン・ウィザーズやロサンゼルス・レイカーズなど複数のチームを渡り歩きNBAキャリアを築いた。フィニー・スミスとは、マブスとネッツの2チームでチームメートとして親交を深めていた模様。

ディンウィディーはマブスで過ごした昨シーズン、79試合に出場し平均11.0得点4.4アシスト2.6リバウンドを記録。シーズン終了後の7月にシャーロット・ホーネッツと契約を結んでいたが、シーズン開幕前にウェイブ（解雇）されている。その後、ドイツBBL（バスケットボール・ブンデスリーガ）およびユーロリーグに所属するバイエルン・ミュンヘンでプレーしていたが、今月初めに個人的理由から契約解消となっていた。

ディンウィディーはフィニー・スミスに加え、ロケッツの中心選手であるケビン・デュラントとネッツで共にプレーしていた経験も持つ。開幕前に先発ポイントガードのフレッド・バンブリートを欠いているロケッツだが、経験豊富なガードであるディンウィディーからのラブコールはどのように映っているか。