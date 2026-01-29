【Bリーグドラフト2026】　滋賀レイクスが2巡目8位で田中流嘉州（大東文化大学）を指名

1月29日、リーグとして初開催となる「Bリーグドラフト2026」が都内で行われ、滋賀レイクスが田中流嘉州（大東文化大学）を2巡目8位で指名した。

2003年生まれ、三重県・ブラジル出身の田中は194センチ95キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。中部大学第一高校（愛知県）で同校初となるインターハイ優勝経験を持ち、卒業後には大東文化大学へ進学。「第48回李相佰盃日・韓大学代表バスケットボール競技大会」の男子日本代表第1次強化合宿メンバーにも選出され、今シーズンは関東1部リーグで持ち前のハッスルを生かして、1試合平均7.7得点6.5リバウンド1.9アシストを記録していた。

指名を受けた田中は、「まず最初に滋賀レイクスの関係者の方指名していただきありがとうございます。今までサポートしてくれた方、家族への感謝の気持ちを忘れずにこれから頑張っていきたいです」とコメント。さらに、プレースタイルについて聞かれると、「自分は気持ちが強いプレーヤーなので、気持ちを滋賀レイクスで出していけるように頑張っていきたいです」と意気込みを語った。

【動画】田中が14得点9リバウンドを記録したハイライト！