ROIROM、ABCマートのキャンペーンに登場！「ぜひお揃いで楽しみましょう！」（本多大夢）
ABC-MARTは、国内外のオーディション番組で注目を集めた本多大夢と浜川路己によるROIROMを起用したFILA“Distracer（ディストレーサー）”キャンペーンの第1弾を1月29日より開始する。
■ROIROMがDistracerイメージキャラクターに就任
本キャンペーンでは、ROIROMがDistracerイメージキャラクターに就任し、新ビジュアルおよびメイキング映像やインタビュー映像を公開。ABC-MARTの店内では、ROIROMによる店内放送が展開される（一部店舗では流れません）。
新ビジュアル、ムービーでは、ROIROMが実際にDISTRACERを着用したスタイリングを公開。春を感じさせるあたたかい空気感で、DISTRACERの存在感と軽やかさを表現している。
また、キャンペーン期間中に対象商品を1点以上購入するとROIROMのオリジナルフォトカードが先着順で配布される他、全国のABC-MART 50店舗限定でROIROMの等身大パネルが展示される。
■ROIROMイイメージキャラクター就任コメント
Q：FILA“Distracer”イメージキャラクターに就任した感想は？
本多大夢：すごい光栄な！
浜川路己：ありがたいですね！
本多大夢：ほんとうに嬉しい限りですね。
Q： FILA“Distracer”を実際に履いてみていかがですか？
本多大夢：本当にファッショナブルなのに、軽量。普段の長距離移動でも使っていただけると思いますし、可愛いさも両立しているということで、ぜひ皆さん沢山履いていただきたいなと思います。
Q：最後にメッセージをお願いします。
本多大夢：こちら（FILA“Distracer”）はABCマート限定で購入できます！
浜川路己：数量限定のノベルティキャンペーンも開催します！
本多大夢：僕たちもとても気に入っているこのシューズをぜひお揃いで楽しみましょう！
■関連リンク
キャンペーン詳細はこちら
https://www.abc-mart.net/shop/e/e1007063/
ROIROM OFFICIAL SITE
https://roirom.com
■【画像】キャンペーンビジュアル
■【画像】購入者限定ノベルティ
■【画像】ROIROMの等身大パネル