ROIROM、ABCマートのキャンペーンに登場！「ぜひお揃いで楽しみましょう！」（本多大夢）

ABC-MARTは、国内外のオーディション番組で注目を集めた本多大夢と浜川路己によるROIROMを起用したFILA“Distracer（ディストレーサー）”キャンペーンの第1弾を1月29日より開始する。

■ROIROMがDistracerイメージキャラクターに就任

本キャンペーンでは、ROIROMがDistracerイメージキャラクターに就任し、新ビジュアルおよびメイキング映像やインタビュー映像を公開。ABC-MARTの店内では、ROIROMによる店内放送が展開される（一部店舗では流れません）。

新ビジュアル、ムービーでは、ROIROMが実際にDISTRACERを着用したスタイリングを公開。春を感じさせるあたたかい空気感で、DISTRACERの存在感と軽やかさを表現している。

また、キャンペーン期間中に対象商品を1点以上購入するとROIROMのオリジナルフォトカードが先着順で配布される他、全国のABC-MART 50店舗限定でROIROMの等身大パネルが展示される。