主要国内証券 先物取引高情報まとめ（1月29日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月29日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 129( 104)
TOPIX先物 3月限 571( 342)
日経225ミニ 3月限 808( 808)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 52( 52)
TOPIX先物 3月限 174( 0)
日経225ミニ 3月限 1709( 1709)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 823( 823)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1378( 994)
6月限 13( 13)
TOPIX先物 3月限 955( 879)
6月限 1( 1)
日経225ミニ 2月限 3316( 1068)
3月限 68678( 33490)
4月限 41( 17)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 821( 399)
6月限 5( 1)
日経225ミニ 2月限 1886( 826)
3月限 38489( 19049)
4月限 34( 22)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 80( 80)
日経225ミニ 2月限 167( 167)
3月限 3645( 3645)
4月限 8( 8)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 515( 515)
6月限 11( 11)
TOPIX先物 3月限 22( 22)
日経225ミニ 2月限 502( 502)
3月限 21272( 21272)
4月限 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
