　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月29日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 129(　　 104)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 571(　　 342)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 808(　　 808)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　52(　　　52)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 174(　　　 0)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1709(　　1709)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 823(　　 823)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1378(　　 994)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　13(　　　13)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 955(　　 879)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3316(　　1068)
　　　　　 　 　 3月限　　　 68678(　 33490)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　41(　　　17)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 821(　　 399)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 5(　　　 1)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1886(　　 826)
　　　　　 　 　 3月限　　　 38489(　 19049)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　34(　　　22)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　80(　　　80)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 167(　　 167)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3645(　　3645)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 8(　　　 8)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 515(　　 515)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　11(　　　11)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　22(　　　22)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 502(　　 502)
　　　　　 　 　 3月限　　　 21272(　 21272)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

