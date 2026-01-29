主要国内証券 先物取引高情報まとめ（1月29日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月29日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2039( 860)
TOPIX先物 3月限 2163( 1365)
日経225ミニ 3月限 3633( 3587)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 348( 265)
TOPIX先物 3月限 635( 453)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 35( 0)
6月限 51( 0)
TOPIX先物 3月限 2308( 333)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1528( 1193)
TOPIX先物 3月限 2022( 2022)
日経225ミニ 2月限 1500( 0)
3月限 5424( 5395)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1112( 263)
TOPIX先物 3月限 1882( 500)
日経225ミニ 2月限 6502( 2)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 2444( 2444)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2281( 1523)
6月限 32( 32)
TOPIX先物 3月限 1463( 1035)
日経225ミニ 2月限 5492( 1736)
3月限 87621( 44946)
4月限 31( 15)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 973( 573)
6月限 10( 8)
日経225ミニ 2月限 2329( 955)
3月限 47015( 22701)
4月限 28( 20)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3( 3)
日経225ミニ 2月限 431( 431)
3月限 4823( 4823)
4月限 11( 11)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 778( 778)
6月限 18( 18)
日経225ミニ 2月限 690( 690)
3月限 29691( 29691)
4月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
