　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月29日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2039(　　 860)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2163(　　1365)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3633(　　3587)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 348(　　 265)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 635(　　 453)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　35(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　51(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2308(　　 333)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1528(　　1193)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2022(　　2022)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1500(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5424(　　5395)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1112(　　 263)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1882(　　 500)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　6502(　　　 2)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2444(　　2444)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2281(　　1523)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　32(　　　32)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1463(　　1035)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　5492(　　1736)
　　　　　 　 　 3月限　　　 87621(　 44946)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　31(　　　15)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 973(　　 573)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　10(　　　 8)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2329(　　 955)
　　　　　 　 　 3月限　　　 47015(　 22701)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　28(　　　20)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 431(　　 431)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4823(　　4823)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　11(　　　11)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 778(　　 778)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　18(　　　18)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 690(　　 690)
　　　　　 　 　 3月限　　　 29691(　 29691)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース