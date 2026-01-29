外国証券 先物取引高情報まとめ（1月29日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月29日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 23270( 21278)
6月限 46( 46)
TOPIX先物 3月限 32063( 31201)
6月限 1( 1)
日経225ミニ 2月限 19620( 14120)
3月限 250459( 250069)
4月限 58( 58)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 14835( 12956)
6月限 149( 149)
TOPIX先物 3月限 35665( 33837)
6月限 1( 1)
日経225ミニ 2月限 9795( 9295)
3月限 158677( 158677)
4月限 53( 53)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1374( 672)
TOPIX先物 3月限 3049( 2349)
日経225ミニ 3月限 7085( 7085)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2684( 2332)
TOPIX先物 3月限 9563( 8472)
日経225ミニ 2月限 4( 4)
3月限 3537( 3535)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2601( 1642)
TOPIX先物 3月限 9562( 8532)
日経225ミニ 2月限 1029( 29)
3月限 11646( 11646)
4月限 4( 4)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4687( 2579)
TOPIX先物 3月限 5379( 5379)
日経225ミニ 2月限 100( 100)
3月限 7696( 7432)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 7346( 7156)
6月限 59( 8)
TOPIX先物 3月限 17218( 17218)
日経225ミニ 2月限 5879( 5879)
3月限 83113( 82723)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 888( 528)
TOPIX先物 3月限 484( 482)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 662( 0)
TOPIX先物 3月限 2179( 2120)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 2321( 2321)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 316( 316)
6月限 7( 7)
TOPIX先物 3月限 2907( 2907)
日経225ミニ 2月限 28( 28)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
