　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月29日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 23270(　 21278)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　46(　　　46)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 32063(　 31201)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 19620(　 14120)
　　　　　 　 　 3月限　　　250459(　250069)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　58(　　　58)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 14835(　 12956)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 149(　　 149)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 35665(　 33837)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　9795(　　9295)
　　　　　 　 　 3月限　　　158677(　158677)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　53(　　　53)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1374(　　 672)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3049(　　2349)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　7085(　　7085)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2684(　　2332)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9563(　　8472)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　 4(　　　 4)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3537(　　3535)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2601(　　1642)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9562(　　8532)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1029(　　　29)
　　　　　 　 　 3月限　　　 11646(　 11646)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 4(　　　 4)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4687(　　2579)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5379(　　5379)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 100(　　 100)
　　　　　 　 　 3月限　　　　7696(　　7432)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　7346(　　7156)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　59(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 17218(　 17218)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　5879(　　5879)
　　　　　 　 　 3月限　　　 83113(　 82723)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 888(　　 528)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 484(　　 482)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 662(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2179(　　2120)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2321(　　2321)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 316(　　 316)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2907(　　2907)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　28(　　　28)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース