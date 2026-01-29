「日経225オプション」2月限プット手口情報（29日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 9( 1)
◯5万2750円プット
取引高(立会内)
SBI証券 5( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
松井証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
安藤証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万3375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
SBI証券 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
SBI証券 11( 5)
楽天証券 5( 5)
バークレイズ証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
