「日経225オプション」2月限コール手口情報（29日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万4375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
SBI証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
SBI証券 1( 1)
◯5万4125円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 99( 99)
ソシエテジェネラル証券 36( 36)
松井証券 10( 10)
野村証券 9( 9)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 5( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 4( 0)
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
◯5万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 54( 54)
バークレイズ証券 25( 25)
マネックス証券 14( 14)
松井証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万3875円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
◯5万3375円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
