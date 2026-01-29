平戸市では、1月24日から旬の味覚を楽しむ「平戸ひらめまつり」が始まっています。

今年で30周年を迎えるのを記念して、県庁で “ヒラメのお披露目会” が開かれました。

大きさ70センチ。重さは4キロ。

手際よくさばかれるのは、今が旬の「平戸ひらめ」です。

今月24日から始まった『平戸ひらめまつり』の30周年を記念して、その魅力を広く知ってもらおうと、県庁でお披露目会が開かれました。

肉厚のヒラメの刺身が振る舞われ、約200人が旬の味覚を味わいました。

（来場者）

「普段食べるヒラメと、全然レベルが違う。最高！」

中には、人生で初めてヒラメを食べる男の子も。

（来場者）

「おいしいね。とてもおいしいみたい。よく食べている」

荒波にもまれ育った “平戸ひらめ” は、身が引き締まっていて甘みと歯ごたえの良さが特徴です。

（平戸観光協会 森 幸雄 会長）

「胃袋は、嘘をつかない。おいしいものを食べると自然と笑顔になる。ぜひ、平戸で笑顔を見せていただければ」

「平戸ひらめまつり」は、3月15日までの開催で、市内27の宿泊施設や飲食店で、様々なヒラメ料理を味わうことができるということです。