200人が肉厚の刺身に舌鼓 “平戸ひらめ”のお披露目会 甘みが強く身の締まった白身が特徴《長崎》
平戸市では、1月24日から旬の味覚を楽しむ「平戸ひらめまつり」が始まっています。
今年で30周年を迎えるのを記念して、県庁で “ヒラメのお披露目会” が開かれました。
大きさ70センチ。重さは4キロ。
手際よくさばかれるのは、今が旬の「平戸ひらめ」です。
今月24日から始まった『平戸ひらめまつり』の30周年を記念して、その魅力を広く知ってもらおうと、県庁でお披露目会が開かれました。
肉厚のヒラメの刺身が振る舞われ、約200人が旬の味覚を味わいました。
（来場者）
「普段食べるヒラメと、全然レベルが違う。最高！」
中には、人生で初めてヒラメを食べる男の子も。
（来場者）
「おいしいね。とてもおいしいみたい。よく食べている」
荒波にもまれ育った “平戸ひらめ” は、身が引き締まっていて甘みと歯ごたえの良さが特徴です。
（平戸観光協会 森 幸雄 会長）
「胃袋は、嘘をつかない。おいしいものを食べると自然と笑顔になる。ぜひ、平戸で笑顔を見せていただければ」
「平戸ひらめまつり」は、3月15日までの開催で、市内27の宿泊施設や飲食店で、様々なヒラメ料理を味わうことができるということです。