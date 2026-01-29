去年の年末頃から相次いでいる企業の代表などになりすまして送られてくるニセのメールで被害が明らかになりました。

佐世保市の企業が、社長を名乗る人物に現金約1130万円をだまし取られる詐欺被害にあいました。

詐欺被害にあったのは佐世保市の企業です。

県警によりますと1月5日、この企業のパソコンに社長を名乗る人物から「新しいSNSグループを作り二次元コードを返信してください」とのメールが届きました。

信じた社員が翌日、複数の社員が参加するLINEグループを作成。

グループに参加した社長を名乗る人物は、企業の口座情報や預金残高を報告させるとともに、指定した銀行口座に金の振り込みを指示しました。

指示を受けた社員は企業の預金から、2回に分けて現金計1130万円を振り込み、だまし取られたということです。

県警は、実在の社長や役員になりすました人物から送金を指示するメールなどが届いたという相談が増加しているとして、不審な電話やSNS、メールは、必ず相手に別の手段で確認。

その確認が取れるまでは、指示に従わないよう注意を呼びかけています。