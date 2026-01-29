去年1年間に自殺した小中高生の数が532人に上り、過去最多となりました。原因・動機としては、「学校問題」が多い傾向にあるということです。

厚生労働省などによりますと、去年1年間に自殺した小中高生は暫定値で、前の年から3人増えて532人となり、統計のある1980年以降で最も多くなりました。内訳は、▼高校生が352人、▼中学生が170人、▼小学生が10人となっています。

原因・動機としては、進路やいじめなどの「学校問題」が多い傾向にあるということで、厚労省の担当者は「高校生などのうつ病をはじめとした精神疾患も増加している」などと分析しています。

一方、成人なども含む全体の自殺者数は、去年1年間の暫定値で1万9097人と初めて2万人を下回り、1978年の統計開始以降、最も少なくなっています。

今、悩みを抱えているという方は「まもろうよこころ」で検索すると、SNSなどの様々な相談窓口が紹介されています。

日本いのちの電話

・フリーダイヤル

0120-783-556

毎日:午後4時〜午後9時

毎月10日:午前8時〜翌日午前8時

・ナビダイヤル

0570-783-556

午前10時〜午後10時