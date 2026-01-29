2025年の小中高生の自殺者数532人 過去最多に 原因・動機は進路やいじめなどの「学校問題」が多い傾向
去年1年間に自殺した小中高生の数が532人に上り、過去最多となりました。原因・動機としては、「学校問題」が多い傾向にあるということです。
厚生労働省などによりますと、去年1年間に自殺した小中高生は暫定値で、前の年から3人増えて532人となり、統計のある1980年以降で最も多くなりました。内訳は、▼高校生が352人、▼中学生が170人、▼小学生が10人となっています。
原因・動機としては、進路やいじめなどの「学校問題」が多い傾向にあるということで、厚労省の担当者は「高校生などのうつ病をはじめとした精神疾患も増加している」などと分析しています。
一方、成人なども含む全体の自殺者数は、去年1年間の暫定値で1万9097人と初めて2万人を下回り、1978年の統計開始以降、最も少なくなっています。
今、悩みを抱えているという方は「まもろうよこころ」で検索すると、SNSなどの様々な相談窓口が紹介されています。
日本いのちの電話
・フリーダイヤル
0120-783-556
毎日:午後4時〜午後9時
毎月10日:午前8時〜翌日午前8時
・ナビダイヤル
0570-783-556
午前10時〜午後10時