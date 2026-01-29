フリーアナウンサーの石井亮次が「Ｒ−１グランプリ２０２６」の準決勝進出を決めたことが２９日、同大会の公式Ｘで発表された。

石井は２８日、ＭＣを務めるＣＢＣ・ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」の生放送を終えて移動し、大阪会場で行われた準々決勝に出場。アナウンサーとしての実体験をあるあるネタにして披露。舞台後に取材に応じた際には、「チュートリアルの福田（充徳）さんから、『１年だけだとおもんないで。やっぱり毎年出てこそちゃう？』と言われまして」と、明かし、「その真意はまだわからないんですが、良ければ来年も出させてもらいたいな、というのが今の気持ちです」と語っていた。

他にも準決勝にはヒロ・オクムラ、メガネロック大屋、真輝志、惹女香花、ＺＡＺＹ、ｋｅｎｔｏ ｆｕｋａｙａ、栗尾真理、あぁ〜しらき、ホロッコ・こまり、島田珠代、紺野ぶるま、かが屋・賀屋、ふかわりょう、しんや、おしみんまる、ななまがり・初瀬、ななまがり・森下、チャギントン、うちまつげ・内間、サツマカワＲＰＧ、さすらいラビー・中田、ナカヤ、ルシファー吉岡、ネコニスズ・ヤマゲン、エアコンぶんぶんお姉さん、トンツカタン・お抹茶、カラタチ・前田、渡辺銀次、ヨネダ２０００・誠、今井らいぱち、中野なかるてぃん、九条ジョー、キンタロー。、中山功太の合計３５人が進出した。準決勝は２月１５日に都内で開催される。