日本付近は冬型の気圧配置で、強い寒気が流れこんできています。金曜日にかけても強い冬型の気圧配置が続くため、日本海側では広い範囲で大雪となるおそれがあります。

【雪の予想】

木曜日夜から金曜日明け方は、北陸や近畿北部周辺に活発な雪雲が流れ込み、短時間で積雪が増えるおそれがあります。関東南部でも雪が舞う所が出てくるでしょう。金曜日の日中も近畿の北部から北は断続的に雪が続き、東北の日本海側では大雪となる所がでてきそうです。

【24時間予想降雪量（いずれも多い所で）】

29日午後6時から30日午後6時まで

東北 ：50センチ

北陸 ：70センチ

東海 ：40センチ

近畿 ：50センチ

関東北部の山地：25センチ

関東北部の平地：2センチ

箱根から多摩・秩父地方にかけて：5センチ

関東南部の平地：1センチ

雪崩や屋根からの落雪、交通障害にも注意をして下さい。

【金曜日の全国の天気】

近畿北部から北の日本海側では、引き続き、大雪に警戒・注意が必要です。太平洋側は晴れて、空気の乾燥が続くでしょう。東京や静岡の最小湿度は20％の予想で、火の取り扱いに十分注意をしてください。

【予想最高気温】

札幌 ：0℃ 釧路：1℃

青森 ：1℃ 盛岡：1℃

仙台 ：3℃ 新潟：3℃

長野 ：1℃ 金沢：2℃

名古屋：6℃ 東京：9℃

大阪 ：8℃ 岡山：7℃

広島 ：8℃ 松江：6℃

高知 ：10℃ 福岡：8℃

鹿児島：12℃ 那覇：20℃

【週間予報（西日本）】

土日は鹿児島や沖縄で雨が降るでしょう。来週の火曜日は広く晴れる見込みです。

【週間予報（東日本・北日本）】

日本海側は雪が続く予想です。最低気温は東京や名古屋は0℃前後で、向こう一週間も朝の冷え込みが続くでしょう。最高気温も日曜日にかけて、東京や名古屋は気温が10℃に届きませんが、来週になると10℃を超える日もあり、少し寒さが和らぎそうです。