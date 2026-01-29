剛力彩芽 “金髪激変” に寄せられる驚き…ドラマ2作に出演中、プライベートも順調で “幸せオーラ” あふれる

1月27日、女優の剛力彩芽がInstagramを更新し、私服姿を公開。見慣れた様子とは異なる姿が話題となっている。

「剛力さんは、この日《お仕事のしふく》の文面とともに6枚の写真をアップしました。かわいらしい洋服もそうですが、なにより剛力さんの明るめの金髪が目を惹きます。

剛力さんは、現在放送中のドラマ『人は見た目じゃないと思ってた。』（テレビ東京系）、『ガラスの指輪と絆創膏』（北海道テレビ）と、2本のドラマに出演中で、後者では主演を務めています。

両作ともダークブラウンヘアで登場していますが、視聴者からはドラマとのギャップに驚く声が寄せられています」（スポーツ紙記者）

SNSには「カッコ良すぎ」「めっちゃ可愛い」「髪色も似合ってる」などの反応が寄せられている。Instagramを見ると、今年初めから金髪にイメチェンしているようだ。

同クールで2作のドラマに出演するほど人気を集める剛力。今回の髪色の変化は、そうした忙しい日々がひと段落ついたということなのかもしれない。

「剛力さんといえば、実業家・前澤友作さんとの熱愛の記憶がいまだに根強いですね。2人の交際は2018年に発覚。その後に破局したものの、再復縁し、またしても破局したことが報じられています。

2022年には、『FRIDAY』でダンサー・丘山晴己さんとの熱愛が報じらました。現在も交際が続いているようで、今年の元旦には、2人が結婚予定だ、との報道も飛び出しました。

前澤さんとの熱愛が報じられて以降、清純派のイメージが払拭され、一時期は露出が減った時期もありました。しかし、2024年に配信されたNetflixドラマ『極悪女王』で本気のプロレスシーンを演じたことで、女優として再評価されました。昨年はドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）にも出演しています。

現在33歳の剛力さんですが、30代に入って公私ともに順調なのは、丘山さんと心地よい関係を築けているからなのかもしれませんね」（芸能記者）

金髪への思い切ったイメチェンも、幸せオーラのたまもの？