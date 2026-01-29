「バチェラー4」藤原望未、2色のボブヘアショット披露「色の入れ方おしゃれ」「印象変わる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/29】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4（Amazon Prime Videoにて独占配信）に出演していた鍼灸師の藤原望未が1月28日、自身のInstagramを更新。新たなヘアカラーを施した近影を公開し、注目を集めている。
◆藤原望未、ヘアカラーをチェンジ
藤原は「もうお気付きかと思いますが、、、少し前に髪色を変えました」とつづり、2色のボブヘアショットを複数枚投稿。頭頂部の髪に黒を入れたアンブレラカラーに仕上げたことを明かし「思ったより自分でもしっくりきてるし、皆からの評判も良くて嬉しい」と続け、ナチュラルな笑顔の姿を公開している。
◆藤原望未の投稿に反響
この投稿には「印象変わる」「別人級」「大人っぽい」「似合いすぎ「おしゃれ」「大人っぽい」などの反響が寄せられている。
「バチェラー・ジャパン」とは、成功を収めた1人の独身男性＝バチェラーのたった1人のパートナーの座を勝ち取るために、性格もバックグラウンドも異なる複数名の女性たちが競い合う「婚活サバイバル番組」。藤原の出演したシーズン4は実業家の黄皓がバチェラーを務め、17人（2話で途中参加した2人含む）の女性がその婚約者の座を競った。藤原は控えめなアプローチながらもファーストインプレッションから黄の心を掴み、順調に勝ち上がっていったが残り3人のところで黄とお別れとなっていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】