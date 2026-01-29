市川 栞 キャスター：

ここからは、気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

雪の降り方は、29日夜から30日未明までがピークです。



雪と風の予想です。

小野：

きょう29日夜9時、風のぶつかり合いで大雪をもたらすJPCZが福井方面に伸びています。JPCZは南に下がりますが、深夜0時の段階で、加賀地方から能登南部の沿岸では、降り方が強まる予想です。

小野：

これは沿岸収束と呼ばれる現象です。あす30日朝以降はその現象は徐々になくなります。朝以降は、降り方は落ち着く見込みです。



きょう29日夜9時の予想天気図です。

小野：

冬型の気圧配置が続き、強い寒気に覆われます。この寒気よりもさらに上空の高い所には、マイナス36度以下という非常に強い寒気が流れ込みます。



予想される降雪量です。

小野：

きょう29日午後6時からあす30日朝6時までは、平地の多い所で、加賀で25センチ、能登で20センチ。30日朝6時から夕方6時までは、平地の多い所で、加賀・能登ともに10センチです。29日夜から30日未明までが、降り方のピークです。ご注意ください。



市川：

30日は石川県内の私立高校の入学試験です。交通機関に影響がないことを願っています。

