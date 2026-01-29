美人インフルエンサー「ロング復活」新ヘアで雰囲気一変「女神様みたい」「一瞬誰かと」の声
【モデルプレス＝2026/01/29】クリエイターのおさきが1月28日、自身のInstagramを更新。ロングヘアに戻した近影を公開し、注目を集めている。
【写真】美人インフルエンサー「可愛すぎて二度見した」雰囲気ガラリの上品新ヘア
おさきは「ロング復活」「半年ぶりにロングになったよ」とつづり、ロングヘアにイメージチェンジした姿を公開。以前の茶髪ボブから黒髪ロングに変わり、落ち着いた上品な姿を披露している。
この投稿には「別人級」「印象変わる」「可愛すぎて二度見した」「想像以上」「一瞬誰かと」「ロングが似合う」「大人っぽい」「女神様みたい」「ビジュ強すぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆おさき、ロングヘア復活を報告
◆おさきの投稿に反響
