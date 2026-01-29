生見愛瑠、ショーパン×美脚透けるタイツコーデ公開「スタイル抜群」「可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/01/29】女優でモデルの生見愛瑠が1月28日、自身のInstagramを更新。タイツを取り入れた私服ショットを公開し、注目を集めている。
【写真】23歳美人モデル「スタイル抜群」ショーパン×美脚透けるタイツコーデ
生見は「どんぐり見つける度喜びそう。みたいな日」とつづり、レンガ壁の前に立つショットを複数枚投稿。ニットのジップアップトップスに、引き締まった脚が際立つショートボトムスとタイツを合わせたコーディネートで、自然体な姿を見せている。
この投稿には「スタイル抜群」「雰囲気が良い」「とても似合っている」「自然体が素敵」「可愛すぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】23歳美人モデル「スタイル抜群」ショーパン×美脚透けるタイツコーデ
◆生見愛瑠、タイツコーデを披露
生見は「どんぐり見つける度喜びそう。みたいな日」とつづり、レンガ壁の前に立つショットを複数枚投稿。ニットのジップアップトップスに、引き締まった脚が際立つショートボトムスとタイツを合わせたコーディネートで、自然体な姿を見せている。
◆生見愛瑠の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「雰囲気が良い」「とても似合っている」「自然体が素敵」「可愛すぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】