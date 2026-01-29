主演・宇野祥平×監督・前田弘二 謎の男に尽くされるサスペンスコメディ『Man』9.11公開決定
宇野祥平が主演を務める前田弘二監督最新作『Man』が、9月11日より公開されることが決定。ポスタービジュアル、特報、場面写真が解禁されたほか、宇野、共演の萩原護、前田監督からのコメントが到着した。
【動画】謎の男に翻弄される小田の混乱が凝縮した映像
本作は、『婚前特急』（2011）や『まともじゃないのは君も一緒』（2021）で数々の受賞歴を持つ前田弘二監督が、宇野祥平を主演に迎えて贈るサスペンスコメディ。
車の窃盗団の一員で、犯罪に手を染める青年・小田。ある夜、犯行現場で突然、見知らぬ男にさらわれる。「これからは時間をドブに捨てず、真っ当に生きるんだ」。男はそう告げ、マンションの鍵を差し出す。こうして、正体不明の男と犯罪青年の奇妙すぎる共同生活が始まった。男は小田を“いい男”にしようと、執拗なほどの教訓と善意を押し付けてくる。一体、彼は何者なのか。真の目的とは――。謎の男に尽くされ、振り回される、驚愕の94分。
謎の男を演じるのは、2020年にキネマ旬報ベスト・テン助演男優賞を受賞するなど近年の日本映画に欠かせない顔となった名優、宇野祥平。素性を明かさず、若者を教育する中年のおかしみと恐怖を唯一無二の存在感で体現する。
そんな強烈な存在感の男を真正面から受け止める小田役には、ドラマ『街並み照らすヤツら』『ホットスポット』『なんで私が神説教』（いずれも日本テレビ系）、『シナントロープ』（テレビ東京系）など話題作に立て続けに出演する注目の俳優、萩原護。そのほかサブキャストは続報で発表する。
前田監督と主演の宇野が出会ったのは、さかのぼること25年前。以来、前田監督は自主制作作品から商業映画、テレビドラマに至るまで24作もの監督作に宇野を起用してきた。今回の『Man』は、そんな2人が出会って25年、そして共作25作目にして満を持しての“監督＆主演タッグ作”となる。
ポスタービジュアルは、シックなスーツに身を包んだ謎の男（宇野）の全身ショット。背景の赤と黒のコントラストが男の“二面性”を暗示している。この謎めいたビジュアルと、中央に配された「謎の男に尽くされる」という意味深なコピーとのギャップが期待をあおる。横には「俺が君を、いい男にしてやる。」という野心的なコピーも添えられ、男性ファッション誌を彷彿とさせるクールなビジュアルに仕上がった。
特報は、謎の男の奇妙な言動と、それに翻弄される小田の混乱ぶりが凝縮された映像になっている。
宇野は「『Man』は“出会い”についての映画だと思っています。前田監督と出会っていなければ、僕はこの仕事を続けていなかったと思います」とコメント。萩原は「僕はただ、宇野さんの背中と前田監督のキラキラした目が向いている方について行きました」と撮影を述懐。
そして前田監督は「自分にしか撮れない宇野くん、そしてお互い歳を取ったからこその映画が撮れたのではないかと思います」と自信をのぞかせ、宇野と萩原について「二人が生み出す空気を、ぜひスクリーンで吸ってほしいです」とメッセージを寄せた。
映画『Man』は、9月11日より新宿武蔵野館ほか全国順次公開。
※キャスト＆監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■宇野祥平（謎の男役）
前田弘二監督の作品に再び参加することができて、大変嬉しく思います。監督はじめスタッフの皆さん、萩原護さん、共演者の皆さんにヒントをもらいながら、一生懸命演らせていただきました。
『Man』は“出会い”についての映画だと思っています。前田監督と出会っていなければ、僕はこの仕事を続けていなかったと思います。今回で前田監督の作品は25本目で、いつも繋ぎ止めてくれるかのように作品に呼んでもらいました。ぜひ劇場で観てもらえたら幸いです。
■萩原護（小田役）
無事に劇場公開が決定したとのことで、一安心と同時にワクワクしています。目的不明の謎の男に尽くされる。これからどうなっていくんだ、と思い続けている役どころなのですが、まさに撮影中もどういう作品になっていくのか全く読めず、これからどうなっていくんだろう、と思っておりました。
それこそがこの作品の持ち味なのだと思って、僕はただ、宇野さんの背中と前田監督のキラキラした目が向いている方について行きました。ぜひ、多くの方に観ていただきたいです。
■前田弘二（監督・脚本・編集）
宇野祥平くんとは、25年前、互いに20代の頃に親しくなりました。ある日、宇野くんから突然「俺を主演で映画作ってや」と言われました。当時の自分は、いつか映画に関われたらいいな、という漠然とした思いを抱きながら、アルバイトをしつつ独学で脚本を書いている程度でした。映画監督になろうとは、本気で考えてもいませんでした。
それでも、せっかくの誘いだからとお試しのつもりで、宇野くんを主演に短編映画を撮りました。撮影を終えたとき、自然と、また撮りたいという思いが湧いてきました。カメラの前で演じる宇野くんの姿に、心をくすぐられたのです。
それから20代、30代、40代と、気づけばずっと映画を撮り続けてきました。ありがたいことに、映画館で上映していただいたり、映画祭に呼んでいただいたり、長編映画を撮る機会にも恵まれました。ただ、長く心に引っかかっていたことがあります。宇野くんにはその後も映画やドラマなどに数多く出演してもらいましたが、宇野くん主演の長編映画は作れていなかったのです。「いつか撮ろう」と話してはいたものの、その約束を果たせないまま、互いに歳を重ねていきました。
今回、最高のキャストとスタッフに恵まれ、最初に映画を作ったあの頃と同じ気持ちのまま、その約束を果たすことができました。自分にしか撮れない宇野くん、そしてお互い歳を取ったからこその映画が撮れたのではないかと思います。
『Man』は、「変わりたい」と願いながらも、自分では一歩を踏み出せない男の物語です。その彼に、誰かがそっと手を差し伸べる。小さな変化の物語でもあります。思えば、宇野くんの「俺を主演で映画作ってや」という一言に、自分の人生も変えられてしまいました。その“仕返し”を、映画の中に少し忍ばせています。スクリーンに映る、宇野くん演じる謎の男の姿に、皆さんもきっと心をくすぐられるはずです。
萩原護くんとは、2024年に監督した日本テレビのドラマ「街並み照らすヤツら」で出会いました。その頃にはすでに『Man』の脚本はありましたが、宇野祥平くん演じる謎の男と奇妙な共同生活を送る、小田謙太という難しい役を誰に託すか、なかなか決められずにいました。
そんな中で萩原くんと出会い、芝居を見て、宇野くん演じる謎の男の強烈な存在感を真正面から受け止められるのは、彼しかいないと感じました。そこで、出演をお願いすることにしました。引き受けてくださった時点で、この映画は間違いなく面白くなると確信しました。宇野くん演じる謎の男と、萩原くん演じる小田謙太。やはり、間違いなかったです。二人が生み出す空気を、ぜひスクリーンで吸ってほしいです。
