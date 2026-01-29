アンガールズ山根「10歳の娘が全部作ってくれました」白米＆ハンバーグ並ぶ食卓披露「成長を感じる」「盛り付けがレストランみたい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/29】お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕が1月28日、自身のInstagramを更新。長女が作った手料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】49歳コンビ芸人「10歳の娘が全部作ってくれました」レストランのような食卓
山根は「10歳の娘が全部作ってくれました（お肉買いに行くのと玉ねぎ刻む以外）最高！ハンバーグ」とつづり、食卓の写真や調理中の様子を投稿。大盛りの白いご飯に、ハンバーグと付け合わせの野菜が並んだ可愛らしい一皿を公開している。
この投稿には「すごい」「盛り付けがレストランみたい」「愛情たっぷり」「成長を感じる」「とてもおいしそう」「素敵な親子」「心が温まる」などの反響が寄せられている。
山根は、2013年11月に一般女性と結婚。2015年5月に第1子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆アンガールズ山根、10歳長女の手料理を公開
◆アンガールズ山根の投稿に反響
【Not Sponsored 記事】