最上もが“デキ婚”するはずが…破局振り返る「めちゃくちゃ病みました」
ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season5』#4が27日放送。#4では、マレーシアの豪邸で暮らす“一夫多妻家族”の不思議な生活に密着した。
【写真】最上もが、ヘソ出し美ボディの最新ショットを披露
VTRを見届け、ゲストにタレント・さとう珠緒と、でんぱ組.inc・元メンバーの最上もがを迎えたスタジオでは、“結婚・家族”や“恋愛修羅場”をテーマにトークを展開した。
現在4歳の娘を持つシングルマザーの最上は、“一夫多妻家族”のVTRを見届け、「家族多い方がいいというのは分かります」と家族への憧れに触れる場面も。シングルマザーになった経緯について、「シンプルに振られた」と語った最上は、「私は子どもが欲しくて、子どもができたら結婚しようという話もしていた」「実際（子どもが）できたら、『やっぱ無理かも』と言われた」と、打ち明けた。当時の心境について、最上は「めちゃくちゃ病みました」と深い悩みに陥ったものの、「『協力するから頑張る？』『大丈夫だよ』って言ってくれた」と母の後押しがあり、シングルマザーの道を歩む決断をしたと語った。
そこで、屋敷が「今後、結婚したいとは思わない？」と質問すると、最上は「家族はもう少し増やしたい」と率直な思いを吐露。「2人目願望はすごいある」と、赤裸々に打ち明けていた。
『愛のハイエナ season5』#4はABEMAで無料配信中。
