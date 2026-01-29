ABEMA瀧山あかねアナ、膝上ミニワンピコーデ披露「理想の脚」「大人っぽい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/29】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが1月28日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿のオフショットを公開し、注目を集めている。
【写真】31歳美人アナ「理想の脚」膝上ミニワンピコーデ
瀧山は「スナックさざなみでのお衣装」とつづり、ABEMA放送のバラエティ番組「スナックさざなみ」出演時のオフショットを投稿。シンプルなベージュ系のミニワンピースを着用し、すらりとしたスタイルが際立つショットとなっている。
この投稿には「スタイル抜群」「ミニワンピがよく似合う」「雰囲気が素敵」「大人っぽい」「印象が変わる」「着こなしが綺麗」などの反響が寄せられている。
1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆瀧山あかねアナ、ミニワンピ姿で近況報告
◆瀧山あかねの投稿に反響
◆瀧山あかね（たきやま・あかね）プロフィール
